Galicia incorpora cerca de 670 nuevos residentes sanitarios este año, casi una treintena más que en 2025

El sistema sanitario gallego incorpora este año cerca de 670 nuevos residentes de Formación Sanitaria Especializada, una cifra que supone un nuevo récord y que mejora en 29 profesionales la del ejercicio anterior.

Con esta nueva promoción, Galicia tiene actualmente alrededor de 2.300 residentes en formación en las distintas especialidades de Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Biología, Física y Química.

El dato fue expuesto este jueves en el Parlamento gallego por el gerente de la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández-Campa. La incorporación de nuevos especialistas aumenta cerca de un 5% respecto a 2025 y se produce después de una convocatoria en la que Galicia había ofertado inicialmente 682 plazas.

La cifra de residentes que finalmente comenzaron su formación es ligeramente inferior a esa oferta debido fundamentalmente a las renuncias y a los aspirantes que, pese a obtener destino, no llegaron a incorporarse. Tras el proceso ordinario quedaron 36 plazas libres en Galicia, de las que 23 pudieron cubrirse posteriormente mediante el nuevo procedimiento extraordinario de adjudicación convocado por el Ministerio de Sanidad. El resultado sitúa la incorporación final en el entorno de los 670 profesionales.

Este mecanismo de «repesca» se estrenó este año para intentar reducir las vacantes que aparecen una vez terminada la adjudicación. En el conjunto de España se sacaron nuevamente a elección 441 plazas, en su inmensa mayoría por aspirantes que no llegaron a incorporarse, y finalmente se adjudicaron 228, el 51,7%. Por tanto, esta última cifra corresponde al conjunto del Sistema Nacional de Salud y no únicamente a Galicia.

Fernández-Campa defendió que varias de las modificaciones introducidas en los últimos años responden a reivindicaciones planteadas desde Galicia, entre ellas los cambios en la nota mínima, la recuperación de la elección de plaza en tiempo real y este procedimiento para volver a ofertar puestos liberados por renuncias o no incorporaciones.

Plazas para Medicina de Urgencias

El responsable de ACIS avanzó además que Galicia ofertará en la convocatoria 2026-2027 un total de 24 plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias, casi el 9% de las previstas en España.

Esta nueva convocatoria alcanzará las 725 plazas de Formación Sanitaria Especializada, 43 más que la anterior y, en este caso, un nuevo máximo de oferta formativa en la comunidad.

En su comparecencia, Fernández-Campa también aludió al fuerte incremento de las homologaciones de títulos extranjeros de Medicina. Los datos oficiales del Ministerio de Ciencia sitúan en 30.303 las homologaciones favorables en 2025, frente a 8.865 un año antes, después de los cambios introducidos para agilizar la resolución de expedientes.