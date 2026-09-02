Salud
Vuelve el calor intenso al interior de Pontevedra: la Xunta activa la alerta roja este jueves
Un total de 16 concellos se ven afectados por el nivel más extremo y casi 80 más estarán en alerta naranja en las zonas del centro de Lugo, del interior de A Coruña y de la montaña de Ourense
La previsión de altas temperaturas para este jueves, especialmente en el interior de Pontevedra, ha reactivado las alertas de calor en Galicia. A partir de los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia, la Xunta ha activado la alerta roja en 16 concellos del interior de la provincia de Pontevedra y la naranja en 79 concellos del interior de A Coruña, el centro de Lugo y la montaña de Ourense.
La alerta roja afectará a los concellos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.
Según explican desde el Ejecutivo gallego, Galicia permanecerá entre hoy y el sábado bajo la influencia de un anticiclón que se localizará en el norte de la península ibérica. Desde esa posición, detalla la Xunta, aportará estabilidad, dejando cielos despejados y acercará aire cálido de origen norteafricano, lo que ocasionará un «importante incremento» de las temperaturas diurnas, sobre todo durante la tarde del jueves y del viernes.
Respecto al sábado, el Ejecutivo gallego apunta que «todavía» será un día caluroso, pero probablemente la presencia de nubes y de algunas tormentas en el interior harán descender ligeramente las temperaturas y estos valores tenderían ya a «normalizarse» el domingo.
Recomendaciones
En lo que atañe al deporte federado, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, recomienda no practicarlo en la zona en alerta roja entre las 13.00 y 17.00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos.
Además, tanto en el caso de alerta roja como naranja, se recomienda adaptar los horarios de la práctica deportiva a las condiciones específicas de cada zona, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud tanto sobre los deportistas como sobre el público.
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