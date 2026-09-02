Las universidades gallegas responden a la Xunta que ya hacen auditorías externas sobre sus cuentas

Las universidades gallegas ya auditan sus cuentas. Así lo han confirmado a este diario después de que este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase una reforma normativa para reforzar el control económico de estas instituciones estableciendo, precisamente, que las auditorías externas sean obligatorias y anuales

Justamente en estos dos últimos términos recae la gran novedad: obligatoria y anual. Actualmente, la Lei do Sistema universitario de Galicia, de 2013, ya encomienda a los Consejos Sociales supervisar la actividad económica de las universidades y velar por que las cuentas sean auditadas de la forma correspondiente antes de su aprobación, pero esto ahora se convertirá en un requisito imprescindible y periódico. A mayores, entre las novedades, los Consejos Sociales también serán los encargados de hacer un seguimiento vinculante de las recomendaciones que se deriven de dichas auditorías, y de ser necesario podrán exigir la activación de un plan de reequilibrio financiero.

Al respecto, desde la Universidade de Vigo (UVigo) explican que su Consejo Social encarga cada año una auditoría externa dentro de sus funciones de supervisión y «defienden» su «autonomía, independencia» y solvencia económica y técnica. De hecho, la última se encargó antes del verano, sobre las cuentas de 2025, con el objetivo de tener información detallada de su estado económico y financiero de cara al nuevo Plan de Financiación. En todo caso, enmarcan la medida dentro del «refuerzo del sistema universitario público gallego», un objetivo «compartido por toda la sociedad gallega» y para el que consideran «imprescindible una mejora en la financiación por parte del Gobierno gallego para seguir potenciando la calidad, la estabilidad y la sostenibilidad» de estas instituciones.

En la misma línea, desde la Universidade de Santiago de Compostela (USC) todavía no han querido hacer una valoración de la reforma sin conocer el texto exacto de la propuesta, si bien han avanzado que, como institución pública que se sostiene con fondos propios, siempre defenderán «una gestión responsable y transparente de los mismos». De hecho, señalan que la USC también «lleva años auditando sus cuentas», y defienden la importancia de los Consejos Sociales como órganos fundamentales en la conexión entre la entidad y el tejido productivo y social de la comunidad.

Finalmente, también la Universidade da Coruña (UDC) ha explicado que el Consejo Social encarga auditorías externas para validar sus cuentas y que estas son públicas y accesibles a través de internet desde, al menos, el año 2018. Sobre la propuesta de la Xunta, por su parte, coinciden en que no pueden dar una valoración hasta conocer el documento en detalle.

El anuncio del presidente gallego llegó poco más de un mes después de que la Xunta mostrase su «preocupación» por las cuentas de la Universidade da Coruña y la entidad herculina achacase su situación económica no a una mala gestión, sino a la necesidad de una mayor financiación. En todo caso, cuestionado al respecto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP; Román Rodríguez, descartó que la medida fuese a crear tensión en las universidades gallegas. «Va a dar seguridad a las cuentas públicas de las universidades y a la propia administración», aseguró, al considerar que «todo lo que sea garantizar el buen uso y la buena gestión de los fondos públicos» es «positivo».