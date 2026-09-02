Acceso a la universidad
El sexto llamamiento a matrícula agota las plazas de otras 14 carreras en Galicia a una semana del inicio oficial del curso
Cinco titulaciones de la UVigo echan el cierre: Trabajo Social en Ourense, Bellas Artes y Dirección y Gestión Pública virtual en Pontevedra y Educación Infantil e Ingeniería de Recursos Mineros en el campus de Vigo
R. S. C.
Septiembre ha vuelto a reiniciar la maquinaria universitaria. Los campus gallegos ya han comenzado a dar la bienvenida el alumnado de nuevo ingreso y el próximo 8 de septiembre la Universidade de Vigo acogerá el acto inaugural del curso 2026-2027. Aunque las clases comienzan con vacantes en una treintena de carreras, cada vez son más las que van colgando el cartel de completo conforme avanzan los diferentes plazos de matrícula. En el sexto llamamiento, que la CiUG acaba de lanzar, echan el cierre otras 14 titulaciones, cinco de ellas en la Universidade de Vigo.
En concreto, según el listado difundido este miércoles, el alumnado de nuevo ingreso ocupará todos los asientos, en lo que a la UVigo respecta, en Trabajo Social en Ourense, Bellas Artes y Dirección y Gestión Pública virtual en Pontevedra y Educación Infantil e Ingeniería de Recursos Mineros en el campus de Vigo.
Otra opción de Turismo, en este caso impartida en la Universidade da Coruña, echa también el cierre ahora, y lo propio hace en la misma institución el grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas y el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (en Ferrol).
Otros cierres
En la Universidade de Santiago ya no quedan plazas en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Civil, Economía y Ciencias Políticas y de la Administración, Trabajo Social y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Es Vigo la que más titulaciones, en términos cuantitativos, ha cerrado, pero A Coruña la que lidera en proporción.
Las nuevas incorporaciones no han modificado el mapa de notas de corte, que sigue liderando el doble grado de Matemáticas y Física ofertado por la Universidade de Santiago, con 13,172 del último alumnado matriculado. Solo una quincena de opciones aguantan en la mínima calificación, un 5, y las carreras sanitarias siguen destacando en el conjunto. Además de Medicina, que cerró en el primer plazo, las Enfermerías superan el 11 en siete de las ocho opciones ofertadas en Galicia.
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