La Rubia Gallega de antes, cada vez más difícil de encontrar: «Hai unha entre centos»

La Rubia Gallega es un símbolo de la Galicia rural tan representativo como puede ser su paisaje, las costumbres o el propio idioma. Es la reina entre las razas autóctonas de ganado bovino de la comunidad y famosa por la calidad de su carne, una de las más valoradas y demandadas del mundo. El origen de su historia se remonta a la antigüedad, unos 500 años antes de Cristo. Durante siglos, las familias asentadas en el campo dependían de estas vacas para tres tareas fundamentalmente: tirar del arado, dar leche para amamantar a las crías y producir carne. Hoy es una joya cárnica muy apreciada tanto por chefs de renombre como por los paladares más entendidos, y sigue siendo el emblema del sector cárnico gallego.

Con todo, los ejemplares que se crían ahora no siempre exhiben los mismos rasgos distintivos que aquellas rubias gallegas que araban la tierra hasta la desaparición progresiva de esta práctica entre los años 60 y 80 del siglo pasado. De hecho, quienes llevan toda la vida trabajando con esta raza, ya sean ganaderos o tratantes, reconocen que es difícil encontrar rubias gallegas de pura raza o, como dicen estos profesionales, «de las de toda la vida, auténticas».

¿Por qué? Desde la Asociación Gandeira Rubia Galega do País detectan que, entre los animales identificados al amparo de esta raza, hay «moito cruce con razas foráneas». Una decisión del ganadero para intentar mantener las cualidades de estas vacas en aspectos como la facilidad de los partos pero como animales de más peso, con una finalidad económica: a más kilos, más dinero. Fruto de esa elección, el presidente de esta asociación con sede en Rodeiro, Alberto Hermida, lamenta que esa rubia gallega como la de antes «xa non é tan común».

La Xunta tiene en marcha un proyecto para la recuperación genética de la Rubia Gallega tradicional / Cedida

¿En vías de «extinción»?

Este ganadero de Camba, en Rodeiro, que gestiona con su hermano una explotación familiar con unas 35 vacas rubias gallegas reproductoras dentro de un censo de 50, señala que si se separasen los cruces de entre todas las vacas marcadas como rubia gallega «tal vez poderiamos falar dunha raza en perigo de extinción».

Con ese telón de fondo, está en marcha un proyecto liderado por la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) en colaboración con Xenética Fontao para recuperar la genética de las vacas rubias tradicionales. Como punto de partida para este trabajo de investigación se recogieron en varias ganaderías muestras de diferentes animales para su posterior estudio. Se eligieron ejemplares en los que morfológicamente se identificó la presencia de características maternales de esas vacas «de antes», que destacaban por su potencial para producir suficiente leche para amamantar a las crías. El objetivo es disponer de material genético que permita multiplicar esos ejemplares a futuro, para recuperar y preservar las características de la rubia gallega tradicional.

Alberto Hermida remarca que la intención es que el ganadero pueda tener acceso a esa pureza en la raza con mayor facilidad: «Hoxe en día, para conseguir un animal desa excelencia hai que ver centos», asegura. Remarca que no se trata de comer terreno a los cruces, sino de ofrecer una alternativa a los productores que quieran apostar por esa vaca del país con todas las letras.

Linda, la vaca más cara de Galicia / ECG

Características de esta raza

A simple vista, además del color de su pelaje, la definen rasgos como la posición de los cuernos, su lomo recto, las nalgas convexas o las ubres. Y, más allá de los aspectos morfológicos, destaca por tener una gran capacidad lechera para amamantar a los terneros y facilidad de parto. Alberto Hermida explica que los cruces pueden mermar esos puntos fuertes de la raza y generar más problemas a los ganaderos. «Non é o mesmo conseguir un 90% de partos aptos que ter un 60% , pone como ejemplo este productor.

Señala, además, que la carne de Rubia Gallega pura tiene una infiltración más sencilla. «Engordando a vaca coa alimentación lógrase unha das mellores carnes do mercado», señala. Es la preferida de muchas celebrities: por ejemplo, el actor Henry Cavill compró 20 ejemplares para su granja en las afueras de Londres, y el chef de las 17 Estrellas Michelin, Gordon James, la proclamó «mejor carne del mundo».

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La vaca que ostenta el título de la más cara de Galicia hasta el momento es una rubia gallega de 1.500 kilos por la que el propietario de Ganaderías Caquelo pagó 10.508 euros al quedar prendado de sus «espectaculares formas». José Rodríguez Peón comentaba a este periódico que es difícil hoy en día encontrar ejemplares como los de toda la vida: «Hai moita vaca industrial, pero moi pouca especial, caseira e auténtica».

Fuente: El Correo Gallego