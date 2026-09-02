El PSdeG denuncia que 8 de cada 10 euros recaudados por el canon del agua se destinan a concellos del PP

El PSdeG ha acusado este miércoles en el Parlamento a Augas de Gaicia de usar el canon del agua con criterios partidistas para beneficiar a concellos afines. Así lo ha denunciado el portavoz socialista de Medio Ambiente, Aitor Bouza, quien ha asegurado que 8 de cada 10 euros recaudados por los ayuntamientos se destinan a municipios del Partido Popular.

Lo hizo durante la comparecencia del director xeral de Augas de Galicia en la Cámara, a quien le exigió que entre los criterios de reparto de los fondos se incluya que, como mínimo, los concellos reciban un 50% de lo recaudado a través de esa tasa. «No puede ser que concellos que recaudan dos millones de euros en un solo año o 15 millones en cinco años reciban cero euros» porque la Xunta decida el reparto «en función del color político», ha criticado.

Al hilo, ha asegurado que en 2023 Augas de Galicia firmó con concellos del PP 77 % de los convenios y el 72,7% en 2024. Además, entre 2023 y 2025 65 de los 89 concellos beneficiados eran del PP. Acusó así a la entidad de reinvertir estas cuantías en ayuntamientos escogidos «a dedo», empleando la institución «en función de sus intereses políticos».

Afeó asimismo la falta de respeto institucional y la opacidad en la gestión de Augas de Galicia, explicando que fueron los socialistas los que, concello por concello y año tras año, fueron recabando la información.

Al hilo, Aitor Bouza acusó al director de la entidad, Roi Fernández Añón, de ir al Parlamento a «enmendar a la conselleira de Medio Ambiente», diciendo que la construcción de embalses que ella puso encima de la mesa son «el último recurso». Se mostró así «sorprendido» por la «puntualización» de las palabras de Ángeles Vázquez, criticando a su vez la gestión que ha hecho el Gobierno gallego de la sequía que se fundamentó en «esperar a una solución mágica que al final apareció en forma de lluvia».