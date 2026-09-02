Pedrosa avala la reforma para dar más competencias al Consello Social

El presidente del Consello Social de la Universidade de Vigo, Ernesto Pedrosa, respalda el refuerzo de la supervisión económica de las universidades que plantea la Xunta. «El Consello Social, por lo menos el de Vigo, está totalmente a favor y de acuerdo con esta medida», señala, aunque precisa que no se trata de una iniciativa reclamada por este órgano: «No la hemos pedido nosotros directamente». A su juicio, reforzar «la transparencia y la estabilidad presupuestaria de las universidades es un requisito imprescindible para la calidad científica en Galicia».

Pedrosa recuerda que los consejos sociales ya tienen atribuidas funciones de supervisión de la actividad económica, así como la aprobación de presupuestos y cuentas anuales. La reforma supondría, en su opinión, dar «más contundencia, claridad y obligatoriedad» a unas competencias que ya existen y reforzar el papel de estos organismos «como garantía de la salud financiera de la universidad».

Pedrosa insiste en que el nuevo modelo no debe interpretarse como una actuación contra las universidades ni contra sus equipos de gobierno. Su objetivo, sostiene, debería ser incluso mejorar la coordinación: «Debe servir para que los lazos y las comunicaciones entre el Consello Social y el equipo de gobierno y la rectora sean aún más fluidas».

El principal problema, advierte Pedrosa, está en los recursos disponibles. Los consejos sociales carecen actualmente de capacidad suficiente para asumir una ampliación de sus responsabilidades. Por ello, considera imprescindible que la reforma vaya acompañada de personal y financiación adicional. Según explica, la Xunta se ha comprometido a dotar una oficina económica con personal específico o articular fórmulas de contratación externa.