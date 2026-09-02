Medio Rural detecta en Vila de Cruces el primer caso de lengua azul del serotipo 3 de este año en Pontevedra

La provincia de Pontevedra ha registrado el primer caso de lengua azul de 2026, después de que la Consellería do Medio Rural confirmase la presencia del serotipo 3 del virus en una explotación de ganado bovino situada en el municipio de Vila de Cruces.

La detección convierte a Pontevedra en la tercera provincia gallega en la que se constata este año la circulación de la enfermedad, tras los casos comunicados durante julio y agosto en A Coruña y Lugo. Por el momento, no se ha detectado circulación del virus en Ourense.

El positivo fue confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, y comunicado este miércoles por la Xunta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria. Al tratarse de la primera detección del serotipo 3 en Pontevedra durante la actual temporada, el foco debe ser notificado oficialmente al Ministerio.

El contagio está localizado en una vaca y otras 30 son sensibles de padecer la enfermedad, según figura en el informe para la notificación de enfermedades de los animales de declaración obligatoria del Ministerio de Agricultura.

El caso se localizó gracias a la vigilancia pasiva realizada por el propio ganadero, que trasladó a los servicios veterinarios oficiales sus sospechas sobre uno de los animales de la explotación. Las posteriores pruebas de laboratorio confirmaron la infección por el serotipo 3.

Con este nuevo foco son ya cinco los notificados en Galicia durante la actual temporada de circulación del insecto que transmite la enfermedad, perteneciente al género Culicoides. Los cuatro anteriores correspondían a explotaciones de las provincias de A Coruña y Lugo y estaban relacionados con los serotipos 3 y 8. La actividad de estos vectores se reanudó después de que en abril finalizase el periodo invernal considerado libre de circulación.

La situación reproduce parcialmente la registrada durante 2025, cuando los serotipos 3 y 8 de la lengua azul llegaron a detectarse en las cuatro provincias gallegas. En cambio, el serotipo 4 no apareció en Galicia el pasado año ni se ha localizado hasta ahora durante 2026, un resultado que Medio Rural vincula a las campañas de vacunación obligatoria desarrolladas en ejercicios anteriores.

Desde 2025 ya no existe en España un programa general de erradicación de la lengua azul mediante vacunación obligatoria. Pese a ello, la Xunta mantiene su recomendación de vacunar voluntariamente al ganado bovino y ovino como herramienta para proteger las explotaciones y limitar la expansión de la enfermedad.

Medio Rural continúa, además, distribuyendo gratuitamente vacunas contra el serotipo 4 para bovinos y ovinos y contra los serotipos 3 y 8 para el ganado ovino, la especie que habitualmente presenta manifestaciones clínicas más graves.

Las vacunas frente a estos y otros serotipos presentes en España también pueden adquirirse mediante los canales habituales de medicamentos veterinarios, con la correspondiente prescripción.

La Consellería aconseja igualmente reducir en las explotaciones los lugares propicios para la reproducción de los insectos transmisores, especialmente zonas húmedas con materia orgánica, tierra o estiércol, y realizar desinsectaciones periódicas de los animales, las instalaciones y los vehículos destinados al transporte de ganado. Los titulares de las explotaciones están obligados a comunicar a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha compatible con la enfermedad.

La Xunta recuerda, en todo caso, que la lengua azul no afecta a las personas. Es una enfermedad que afecta exclusivamente a animales rumiantes y tampoco se transmite directamente entre ellos, sino mediante la picadura del insecto vector. El consumo de carne o leche procedentes de animales afectados no supone ningún riesgo de contagio para la población.