La lacra del acoso escolar da un respiro a Galicia: bajan las denuncias al servicio de atención del Gobierno por segundo curso consecutivo

El acoso escolar es una lacra con tantos rostros como víctimas. Se puede hacer daño con palabras, con burlas, ofensas, amenazas, injurias, rumores..., pero también mediante chantajes, humillaciones, intimidaciones, aislamiento. A ellas se suman empujones, patadas, daño a los objetos personales, incluso violencia sexual.

De todas esas situaciones hay ejemplos en las denuncias que cada curso recibe el Servicio de atención telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes del sistema educativo español, que dispone de teléfono y de chat y que está operativo las 24 horas de los 365 días del año para que estudiantes o adultos conocedores de casos puedan buscar ayuda.

Los datos relativos al curso 2024-2025, difundidos por el Ministerio de Educación, muestran un descenso por segundo año consecutivo en el caso de Galicia, aunque la Consellería de Educación siempre insiste en que el objetivo es llegar a erradicar ese tipo de conductas en los centros escolares y por eso la filosofía es «tolerancia cero» con el acoso y el ciberacoso, una modalidad que ha cobrado fuerza por la omnipresencia de las nuevas tecnologías.

Descensos

En concreto, las estadísticas revelan que los posibles casos de acoso que llegan hasta el servicio del Gobierno central, que gestiona la Fundación ANAR, fueron 103 en el curso analizado, alrededor de un 30 por ciento menos que los 147 del ejercicio precedente. Ya entonces se había registrado el primer descenso después de varios años de incrementos, tras los 159 de 2022-2023.

No obstante, si se consideran en bloque todos los posibles casos de acoso de los que ha tenido constancia el servicio ministerial en los últimos cinco años, las cifras llegan a los 596.

En total, el teléfono registró 263 llamadas o comunicaciones mediante chats y correos electrónicos desde Galicia, sobre todo el primer mes del curso, septiembre. Entre las llamadas, 97 se encuadran en lo que el Ministerio de Educación denomina «de orientación especial», que son aquellos contactos que requieren una valoración y orientación psicológica o un asesoramiento de carácter jurídico o social.

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En la mayoría de los casos, explica el Ejecutivo central, esas orientaciones implican una derivación al recurso externo más idóneo (fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de protección al menor, fiscalías, psicólogos...) y pueden llegar a una intervención cuando es el propio equipo de atención telefónica el que contacta con el recurso. En Galicia se registraron 18 intervenciones desde el departamento de servicios sociales de ANAR y 32 desde el jurídico.