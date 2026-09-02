Galicia jubila las antiguas webs de sus 'coles' tras dos décadas para hacerlas más manejables desde cualquier dispositivo y más sencillas

La Xunta le hará un lifting a las «caras» virtuales de los centros educativos públicos, sus webs, que llevan dos décadas operativas, para actualizarlas a un nuevo modelo corporativo «más sencillo y funcional» para toda la comunidad educativa. Además, el repaso busca que sean accesibles desde cualquier dispositivo, especialmente el móvil, pensando en las familias, que a veces tienen su «primer contacto» con los colegios a través de la web, que funciona como una carta de presentación.

El cambio lo presentó este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, junto al director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Damián Rey, la entidad responsable del nuevo modelo junto al Centro de Innovación Educativa de la Xunta.

Rodríguez explicó que presentó la actualización de esta herramienta de comunicación entre los centros y la comunidad educativa incorpora varias mejoras tecnológicas que el usuario disfrutará en forma de «contenidos más claros e información más fácil de localizar».

Adaptación al presente y al futuro

«Estas webs son, muchas veces, el primer contacto que una familia tiene con un centro educativo», indicó el conselleiro, para quien, tras su puesta en marcha en 2006, «hace falta actualizarlas y prepararlas para las necesidades actuales y futuras dentro del contexto de transformación digital», un proceso que se abordará de forma progresiva.

Por su parte, Rey explicó que, a partir de soluciones de software libre, se busca que las páginas permitan compatibilizar el hecho de ser «exclusivas» de cada centro con un abordaje «integrado y unificado» y que posibilite un diseño «accesible» y un manejo «fácil» por el profesorado, a la hora de incorporar contenidos, rebajando también la burocracia asociada, y los responsables de la web.

Seguridad, utilidad y facilidad de uso serán las claves del nuevo rostro digital de los centros educativos, que estará adaptado para su visualización en ordenador, tableta o móvil. Respecto a este último dispositivo, el conselleiro alegó que «cada vez» se consulta «más información desde un teléfono, por lo que es imprescindible que las familias puedan localizar fácilmente un aviso, consultar un calendario o acceder al aula virtual de su centro».