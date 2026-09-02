El conselleiro de Educación defiende el control económico de las universidades gallegas

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha defendido este miércoles el acuerdo aprobado por la Xunta para reforzar las competencias de los Consellos Sociais de las universidades públicas gallegas —la USC, la UDC y la UVigo— y ha descartado que la medida vaya a generar tensiones con las instituciones académicas. Rodríguez ha reivindicado que el objetivo de la modificación es reforzar "el control económico" sobre las universidades y ha recordado que esta función ya formaba parte de las atribuciones de los Consellos Sociais. "Creo que es muy positivo todo lo que sea garantizar el bueno uso y la buena gestión de los fondos públicos", considera.

La reforma, aprobada este martes por el Consello de la Xunta, incorpora también la obligación de que las cuentas de las universidades públicas sean sometidas a una auditoría externa antes de su aprobación. El Ejecutivo gallego sostiene que con ello se pretende garantizar la "salud financiera" de las instituciones académicas. El titular de Educación ha defendido que la medida permitirá "dar seguridad a las cuentas públicas de las universidades y a la propia Administración", al considerar que la gestión de recursos públicos exige un control riguroso.

Preguntado por la posible controversia que pueda suscitar el nuevo papel atribuido a los Consellos Sociais, Rodríguez ha descartado que vaya a provocar conflictos en las universidades. A su juicio, se trata de una medida vinculada exclusivamente a la correcta gestión de fondos públicos.

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La decisión de la Xunta llega después de que el Gobierno gallego acordase ampliar las competencias de estos órganos, que ejercen funciones de participación de la sociedad en la universidad y de supervisión de determinados aspectos de su actividad económica. Con la reforma, tendrán un papel reforzado en el control de las cuentas de las tres universidades públicas gallegas.

Fuente: El Correo Gallego