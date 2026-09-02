Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Efecto Halo» al nuevo NaviaCrisis migratoria en CeutaTres cruceros en VigoEl Olimpia Valencia, saturadoMercado de fichajes del CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Sequía

El BNG exige una evaluación del Plan de Abastecimiento de Galicia 2010-2025 y la aprobación del nuevo

Recuerda que, pese a firmarse en 2013, todavía no se ha cerrado el Pacto Local del Agua entre la Xunta y la Fegamp

La portavoz de Ciclo del Agua del BNG en el Parlamento, Monste Valcárcel.

La portavoz de Ciclo del Agua del BNG en el Parlamento, Monste Valcárcel. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S. C.

Santiago

El BNG ha exigido este miércoles una evaluación del Plan de Abastecimiento de Galicia, que estuvo vigente 15 años, entre 2010 y 2025, para conocer los objetivos que se han cumplido, las inversiones ejecutadas y qué sistemas siguen siendo repelentes. Según ha denunciado la portavoz del Ciclo del Agua del partido nacionalista, Monste Valcárcel, «un plan que termina sin evaluación es un plan que no permite aprender», lo que considera un «fracaso» de la planificación del agua del Gobierno autonómico.

Durante la comparecencia en el Parlamento del director xeral de Augas de Galicia, Roi Fernández, los nacionalistas reclamaron «una política gallega de abastecimiento a la altura del desafío», en vez de «actuaciones dispersas, convocatorias puntuales y demasiada propaganda institucional». Así, además de no haber evaluado el ya caducado plan de abastecimiento, para el Bloque otro «gran fracaso» de la gestión de la Xunta es el Pacto Local del Agua. Tras haber sido firmado en 2013 entre la Xunta y la Fegamp, a día de hoy sigue sin cerrarse y se ha convertido en una «promesa permanente», a pesar de que los trabajos previos ya habían detectado problemas estructurales graves. Concretamente, recuerdan que «una cuarta parte de las captaciones carecía de autorización» y que «casi la mitad de los concellos no disponía de planes de mantenimiento de sus redes».

Para el Bloque, el PP sustituye la planificación estable por la convocatoria de ayudas puntuales, que, si bien son necesarias, «no son una política pública suficiente».

Noticias relacionadas y más

En contraposición, los nacionalistas piden que se apruebe un nuevo Plan de Abastecimiento cuanto antes, que se cierre de forma efectiva el Pacto Local del Agua, proporcionar apoyo técnico y financiero a los concellos pequeños y medianos y aumentar la transparencia de datos sobre las pérdidas en las redes, el estado de las captaciones, la calidad del agua y los criterios de reparto territorial de las inversiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
  2. Ayudas de hasta 500 euros para conciliar en Galicia: quién puede pedir el Bono Concilia Familia y cómo solicitarlo
  3. La Xunta se quedará con los saldos de cuentas bancarias que lleven 20 años abandonadas
  4. La gallega Ángela, 16 años y una vida con síndrome de Joubert: «Nos dieron un nombre, pero nadie sabía decirnos qué iba a pasar»
  5. La mayor aerolínea del mundo confirma su ruta entre Oporto y su 'hub' con más de 100 destinos propios
  6. La Xunta congela las ayudas a los comedores escolares gestionados por las Anpas pese al incremento del precio de los menús
  7. Galicia pasa de la alerta roja por calor a la amarilla por lluvia y tormentas en solo once días
  8. Así será por dentro el nuevo San Caetano: silla para el jefe por 850 euros y papeleras a 700 euros cada una

El BNG exige una evaluación del Plan de Abastecimiento de Galicia 2010-2025 y la aprobación del nuevo

El BNG exige una evaluación del Plan de Abastecimiento de Galicia 2010-2025 y la aprobación del nuevo

El sexto llamamiento a matrícula agota las plazas de otras 14 carreras en Galicia a una semana del inicio oficial del curso

El sexto llamamiento a matrícula agota las plazas de otras 14 carreras en Galicia a una semana del inicio oficial del curso

El PSdeG denuncia que 8 de cada 10 euros recaudados por el canon del agua se destinan a concellos del PP

El PSdeG denuncia que 8 de cada 10 euros recaudados por el canon del agua se destinan a concellos del PP

Rueda asegura que defenderá «los intereses de los gallegos» en Madrid, que ha limitado los descuentos en el transporte público a las personas empadronadas en la comunidad

Rueda asegura que defenderá «los intereses de los gallegos» en Madrid, que ha limitado los descuentos en el transporte público a las personas empadronadas en la comunidad

El Gobierno central acepta la comision bilateral para abordar la transferencia de la AP-9

La Xunta comienza una batalla millonaria contra el cartel de los pañales

La Xunta comienza una batalla millonaria contra el cartel de los pañales

Galicia registra el julio con más turistas extranjeros de toda la serie histórica

Galicia registra el julio con más turistas extranjeros de toda la serie histórica

Galicia, embarcada en una gran remontada en la construcción de vivienda e inmuebles públicos

Galicia, embarcada en una gran remontada en la construcción de vivienda e inmuebles públicos
Tracking Pixel Contents