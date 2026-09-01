La Xunta refuerza el control económico sobre las universidades gallegas

La Xunta reforzará el control económico sobre las universidades gallegas. Así lo ha anunciado este martes el presidente, Alfonso Rueda, tras tomar el acuerdo en el primer Consello de Goberno del actual curso político. Lo hará aumentando las competencias de los Consejos Sociales, que entre otras funciones se encargan de supervisar las cuentas anuales de estas entidades. Entre las novedades, se exigirá que las cuentas estén sometidas a una auditoría externa antes de su aprobación.

Aunque durante la rueda de prensa el mandatario autonómico no citó ninguna universidad concreta, el anuncio llega apenas un mes después de que la Xunta mostrase su «preocupación» por la situación económica de la Universidade da Coruña (UDC) tras revisar los datos presentados por una auditoría del Consejo Social de la institución universitaria, que, además, «no estaba completa». «No podemos ser cómplices de una mala gestión», había dicho el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, a finales de julio, pidiendo a la entidad herculina la puesta en marcha de medidas que permitan una «gestión razonable» de los fondos públicos y un «equilibrio financiero» dentro de sus cuentas.

La respuesta de la UDC no se hizo esperar, y al día siguiente negó la necesidad de un «rescate», si bien aseguró que ya se había iniciado un plan de ajuste por el que se «retrajo un 30% en todas las partidas de gasto», entre otras medidas. En todo caso, la institución también recordó que «ya en ese momento se incidió en la necesidad de una mayor financiación estructural para la universidad», rechazando que la situación actual de la entidad se derive de una mala gestión de sus recursos.

Ahora, un mes después, la Xunta ha anunciado una reforma normativa para reforzar el papel de los Consejos Sociales como vía para garantizar la salud financiera de las tres universidades gallegas. Tal y como ha recordado Rueda, estas entidades cumplen dos funciones fundamentales. Además de facilitar la «interconexión» entre el mundo universitario y la sociedad, recordó, una parte muy importante de sus labores son de índole económica. «Los consejos sociales son los encargados de captar fondos externos a la financiación de la Xunta, y también de supervisar las actividades económicas de las universidades», indicó.

Este es precisamente el aspecto en el que habrá cambios, que el Ejecutivo autonómico introducirá a través de una modificación en la Lei do Sistema universitario de Galicia, de 2013 tras valorarlos con cada Consejo Social. Así, se introducirá la necesidad de ordenar, con carácter obligatorio y periodicidad anual, la realización de una auditoria externa antes de aprobar las cuentas anuales de las universidades. De este modo, «se evaluará no solo la corrección de la contabilidad, sino también la ediciencia administrativa y un uso correcto de los fondos públicos», explica la Xunta en un comunicado.

A mayores, los Consejos Sociales también serán los encargados de hacer un seguimiento vinculante de las recomendaciones que se deriven de dichas auditorias y evaluar sus resultados; y, de ser necesario, podrán exigir a los distintos campus gallegos activar un plan de reequilibrio financiero. En definitiva, el objetivo de esta modificación normativa es «contribuir a blindar la transparencia y la estabilidad presupuestaria de las universidades públicas, un requisito indispensable para preservar la calidad de estas enseñanzas y el desarrollo científico en Galicia».