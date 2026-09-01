La Xunta reforma la Pirámide de San Caetano: se invertirán 1,6 millones de euros para rebajar en casi 8.000 euros anuales la factura de la calefacción

Mientras las obras de ampliación de San Caetano llegan a su fin y se ha contratado ya la compra de mobiliario, la Xunta no descuida el viejo edificio, con más de un siglo de antigüedad, que es sede del Gobierno gallego desde 1985. La Consellería de Presidencia ejecutará una reforma de la llamada Pirámide, situada en el corazón del complejo y que se caracteriza por un amplio techo acristalado. El objetivo es solventar las deficiencias encontradas en una auditoría energética. Para ello se cambiarán ventanas de aluminio por madera, se eliminarán los radiadores eléctricos, se colocarán luces LED y se instalarán paneles solares.

Con esta reforma se prevé una reducción del 25 por ciento en el consumo de la calefacción, lo que se traducirá en un ahorro económico de 7.800 euros anuales. El proyecto tiene un coste de 1,6 millones de euros, a lo que se sumará la dirección de obra (25.823 euros) y la dirección de ejecución (21.256 euros), cuya contratación acaba de sacarse ahora a licitación.

Por un lado, se actuará en la envolvente del edificio. Se eliminarán las carpinterías metálicas de aluminio y vidrio de grandes dimensiones y con puertas correderas y paños fijos. Según la auditoría, estos ventanales presentan problemas de apertura y cierre, así como de estanqueidad. Por lo tanto, serán sustituidos por carpinterías de madera de castaño laminado con apertura oscilobatiente. Eso sí, su apertura completa quedará reservada a personal autorizado mediante llave. Los trabajadores solo podrán emplear la posición de ventilación. Los espacios con orientación suroeste llevarán control solar.

Luces

En cuanto a la iluminación, según se recoge en los pliegos de contratación, ahora mismo no se estaban cumpliendo los requisitos y control exigidos para oficinas, lo cual supone «un consumo energético excesivo». Se cambiarán 390 luminarias por otras tantas luces LED, incorporando sensores de presencia y luminosidad. De hecho, en las luminarias próximas a las ventanas su intensidad se regulará automáticamente para ajustarse a la luz natural.

La potencia instalada para iluminación bajará de 38,34 kW a 31,65 kW, un 17,45% menos. Además, el proyecto calcula de forma conservadora que los sensores permitirán reducir alrededor de un 10% las horas de funcionamiento.

Calefacción

También habrá mejoras en los sistemas de calefacción. Se sustituirá una bomba de calor, se renovarán instalaciones de determinadas salas, se cambiarán seis bombas circuladoras y se instalarán variadores de frecuencia en 11 fancoils para que funcionen según la demanda real. Y desaparecerán los actuales radiadores eléctricos. De esta manera, la climatización consumirá 49.012,56 kWh menos al año, un descenso del 25%, con un ahorro estimado de 7.800 euros anuales y 16,23 toneladas menos de CO₂ al año.

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Por último, el edificio incorporará una instalación fotovoltaica para autoconsumo formada por 144 paneles, que se situarán en las cubiertas invertidas de los salones número 1 y 2.