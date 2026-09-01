La Xunta destina 450.000 euros a centros concertados para contratar logopedas, psicólogos y otro personal de apoyo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y para reparaciones

La Consellería de Educación destina 450.000 euros a las ayudas a centros privados concertados de la comunidad para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2026/27, que arrancará en las aulas de la mayoría de las etapas a mediados de la próxima semana, y para arreglos en los colegios.

Según la orden publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia, pueden solicitar las partidas incluidas en la convocatoria los centros docentes privados concertados que impartan enseñanzas desde el segundo ciclo de Infantil hasta FP de grado superior.

Las ayudas tienen como finalidad atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, aquel que precisa determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de discapacidad motora, sensorial, intelectual o trastornos generalizados del desarrollo y de la conducta, «en aquellos aspectos que no estén ya cubiertos por el concierto educativo», a lo largo del curso escolar 2026/27.

Partidas

Una parte de las ayudas puede destinarse tanto a la contratación de personal complementario, entre los que la Xunta incluye desde logopedas hasta fisioterapeutas, pasando por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales, terapeutas ocupacionales, intérpretes de lengua de signos y cuidadores, como a reparaciones y mantenimiento de las instalaciones.

Esa partida conforma el grueso de la dotación, con 300.000 euros. Los 150.000 restantes están concebidos para la compra de material para atender al alumnado con necesidades de apoyo educativo.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, es decir, desde este miércoles.

Por otro lado, la Consellería de Educación publicó el pasado día 28 la resolución definitiva de la concesión de ayudas para centros privados concertados para la contratación de profesorado de apoyo y refuerzo PROA+ de cara al próximo curso y el siguiente en el marco del Fondo Social Europeo Plus y son 56 colegios los beneficiarios. Casi todos ellos reciben una media de 8.000 euros.