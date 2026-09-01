Justicia
La Xunta comienza una batalla millonaria contra el cartel de los pañales
El Sergas estima que el gasto con las ocho empresas condenadas roza los 300 millones de euros
N. V.
Tras años recabando información, la Xunta acaba de licitar la contratación de un servicio de representación y defensa jurídica para comenzar la batalla millonaria contra el conocido como cartel de los pañales, compuesto por ocho empresas que entre 1996 y 2014 llegó a inflar el precio de los pañales para adultos vendidos a las administraciones autonómicas en un 50%.
Como recordó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre 2004 y 2014 el Servizo Galego de Saúde identifica un gasto de casi 141 millones de euros con estas empresas. Desde 1996 el Ejecutivo autonómico trabaja con una estimación, que por ahora asciende a 153 millones de euros. El montante total roza, por lo tanto, los 300 millones de euros.
«Hablamos de cantidades muy importantes, y la Xunta quiere recuperar la parte que sea posible», ha indicado Rueda, que ha recordado que la actuación irregular de esas empresas «repercutió muy directamente en los grandes compradores de ese material», como son las administraciones públicas, en ámbitos como la atención sanitaria o las residencias.
Así, e igual que están haciendo otras autonomías, la Xunta ha aprobado este martes la licitación de la defensa jurídica con un presupuesto de 6 millones de euros, que permitirá acreditar el gasto demostrable y el menoscabo generado a la sanidad pública.
El caso se detectó en 2016, después de que una de las empresas implicadas denunciase la puesta en marcha de esta práctica entre 1996 y 2014 para inflar hasta un 50% el precio de los pañales para adultos. Las firmas implicadas eran la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones Bages, además de Arbora & Ausonia (ahora Procter & Gamble). El fraude afectó a 14 autonomías y en total ronda los 1.700 millones
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