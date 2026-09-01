Una semana para la vuelta al cole: este será el primer puente del curso en Galicia
Las clases comenzarán el 9 de septiembre y terminarán el 21 de junio en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; las vacaciones de Navidad serán del 21 de diciembre al 6 de enero, el Entroido tendrá tres días no lectivos y Semana Santa irá del 22 al 29 de marzo
A una semana de las aulas vuelvan a llenarse en Galicia y con las copisterías a pleno rendimiento para abastecer a los alumnos que empiezan un nuevo curso, muchas familias ya tienen la vista puesta en los puentes y festivos de este año.
Los estudiantes gallegos empezarán las clases el próximo 9 de septiembre y las finalizarán el 21 de junio de 2027 para todas las etapas educativas, con excepción de los segundos cursos de los ciclos de Formación Profesional, que terminarán el 15 de junio. Las fechas se corresponden con la propuesta hecha por la Xunta a inicios de mayo a los sindicatos y presentada ante la mesa sectorial docente, solo que ahora ya son definitivas al publicarse en el DOG. En cuanto al período de adaptación en 4° de Infantil, los centros pueden optar por una incorporación gradual que no se prolongará más allá de 15 de septiembre.
Muchos ponen ahora el ojo en estas fechas no lectivas. Algunos para poder asegurar la conciliación y que esos días los más pequeños no se quedan solos, y en parte para poder planificar alguna escapada en familia que aligere la rutina y la despedida del verano.
Vacaciones y festivos para el próximo curso
Los periodos de vacaciones escolares quedan fijados del siguiente modo: en Navidad, del martes 22 de diciembre al jueves 7 de enero, ambos inclusive; en Carnaval, los días 8, 9 y 10 de febrero, y en Semana Santa, desde el lunes 22 de marzo hasta el lunes 29, ambos incluidos.
El primer puente del curso llegará en octubre, con el 12 de octubre, día de la Hispanidad. Al caer en lunes, las familias podrán planificar sus escapadas para esta fecha, aprovechando el fin de semana inmediatamente anterior.
Además, serán días no lectivos el lunes 7 de diciembre (Día do Ensino) y los festivos laborales de ámbito estatal, autonómico y local. Si los padres y madres pueden cogerse ese día libre, las familias podrán disfrutar del puente enganchando con el fin de semana anterior y el martes 8 diciembre, día de la Inmaculada Concepción.
También serán días sin clase las fiestas laborales estatales, autonómicas y locales. En el caso de los festivos locales, los centros podrán solicitar uno o dos días no lectivos adicionales si las fiestas de su municipio no coinciden con días lectivos. La petición deberá hacerse antes del 16 de octubre de 2026.
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