David Lago, el redondelano que repite como plata mundial en Informática: «Fue inolvidable»

El estudiante gallego David Lago Alonso acaba de colgarse otra medalla de plata en la competición de informática más prestigiosa del mundo para estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

El joven de Redondela repite en Uzbekistán el resultado que ya había logrado el pasado año en La Paz, Bolivia. Dos platas internacionales consecutivas antes incluso de comenzar la universidad.

Lago, que cursó 2º de Bachillerato en el IES Pedro Floriani, fue uno de los cuatro representantes españoles en la 38ª Olimpiada Informática Internacional (IOI), celebrada del 9 al 16 de agosto en Taskent. Allí se midió a 375 estudiantes de 97 países y regresó con la única plata de una delegación española que sumó además dos bronces y una mención de honor.

David Lago en la competición. / Fdv

«La experiencia fue muy buena, lo pasé muy bien y conocí a mucha gente. Fue inolvidable y me alegra mucho poder haberla vivido otra vez», explica. Para Lago, la IOI no se reduce a la clasificación. «Fue una semana en la que te juntas con gente de todo el mundo con intereses parecidos a los tuyos, haces muchos amigos y disfrutas de un tiempo en un país nuevo», relata.

La delegacion española en Uzbekistan, con David Lago (segundo por la dcha.) / Fdv

Esa convivencia tiene como centro una prueba de enorme exigencia: diez horas de competición repartidas en dos jornadas. Los participantes deben resolver problemas informáticos que ponen a prueba su capacidad lógica y algorítmica y convertir las soluciones en programas eficientes.

El resultado tuvo además un punto de remontada. La primera jornada no salió como esperaba, pero el redondelano consiguió recuperar terreno hasta repetir la plata de 2025. «Estoy muy contento porque al final logré mantener el resultado del año pasado», destaca.

Un medallero lleno

La medalla culmina un curso en el que prácticamente ha encadenado una competición con otra. En febrero ganó la Olimpiada Informática Galega, celebrada en la Facultade de Informática de A Coruña. En abril fue tercero en la Olimpiada Informática Española de Valladolid, una posición que le permitió volver a formar parte de la selección española para la cita internacional.

Antes de viajar a Uzbekistán sumó otro resultado de primer nivel. El 20 de junio participó de forma virtual en la Olimpiada Iberoamericana de Informática, organizada por Cuba, y consiguió una medalla de oro al terminar segundo en la clasificación general.

La trayectoria dibuja una progresión poco habitual para un estudiante que acaba de cerrar el Bachillerato: ganador gallego, tercero en España, segundo en la Iberoamericana y dos platas consecutivas en la Internacional. Pero Taskent marca también el final de una etapa. Después de un verano entre competiciones y medallas, Lago prepara ya el salto a la universidad.

Este curso 2026-2027 se trasladará a Cataluña para estudiar el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Física en la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha sido seleccionado por el Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (CFIS), al que llega con «muchas ganas» de iniciar una nueva etapa. Así lo abordaba también en una entrevista concedida a FARO de Vigo recientemente, nada más conocer los resultados de la prueba PAU y situarse entre las mejores notas gallegas.

«Estoy bastante emocionado y con ganas de empezar, aunque también con morriña por el final de este verano tan especial», reconoce. «El centro tiene bastante prestigio y espero no llevar muy mal el tema del catalán», bromea.

David Lago deja así el IES Pedro Floriani con un palmarés difícil de condensar en un expediente escolar.

La universidad será ahora su siguiente reto. Uzbekistán deja, mientras tanto, una certeza: el estudiante de Redondela ha conseguido dos años seguidos una plata en la gran competición internacional de informática preuniversitaria antes incluso de pisar una facultad.