La universidad fuera de casa en Galicia: hasta 500 euros por una habitación compartida en un piso con cinco personas

Encontrar facultad puede ser solo la primera parte del problema en el primer curso del Grado. Para miles de universitarios gallegos que estudian fuera de casa dentro de nuestra comunidad, septiembre llega después de otro examen previo: encontrar dónde vivir y cuánto puede permitirse pagar su familia.

Muchos comenzaron a buscar ya en junio y julio, nada más tener las primeras certezas: la nota, la admisión y la matrícula cerradas. En Santiago, el 1 de julio ya se formaban largas colas ante inmobiliarias, con jóvenes y padres esperando desde primera hora e incluso algún estudiante equipado con saco de dormir. Entonces, muchos se marcaban un límite: 300 euros al mes por una habitación.

Dos meses después, una consulta realizada este lunes en el portal Idealista y un estudio de la compañía permiten fotografiar lo que queda. Las siete ciudades que albergan los campus de las tres universidades públicas gallegas suman 1.365 habitaciones anunciadas en pisos compartidos. A Coruña encabeza la oferta, con 303; le siguen Vigo, con 277, que sube hasta casi 300 (293 aún disponibles) si la búsqueda se amplía al área metropolitana; Ourense, con 225; Santiago, con 217; Lugo, con 152; Ferrol, con 110; y Pontevedra, con 81.

O lo que es lo mismo, A Coruña, Vigo y Ourense concentran por sí solas 805, casi el 59%. Conviene entender que es una fotografía cambiante —los anuncios entran y salen continuamente— y que no todas están dirigidas a universitarios, aunque numerosos propietarios especifican directamente que buscan estudiantes para el curso 2026/27. Y también que esta es la modalidad más elegida por el alumnado al quedarse fuera de una plaza en residencias públicas.

Que haya oferta no significa, sin embargo, que sea barata. El último estudio de Idealista sitúa A Coruña como la capital gallega más cara para compartir piso, con 350 euros mensuales de media por habitación, seguida de Pontevedra y Ourense, ambas con 330, y Lugo, con 282. Además, la oferta se ha disparado en un año un 89% en Lugo, un 51% en Ourense y un 48% en Pontevedra. Pero esa es solo la media.

Los anuncios disponibles muestran hasta dónde puede llegar la horquilla. En Vigo, una habitación doble en un piso de cinco dormitorios de Torrecedeira se ofrece por 500 euros al mes con suministros incluidos. Hay otra en María Berdiales, en una vivienda de seis habitaciones, por 550. En otro, 600 euros en un inmueble con 11 habitaciones. En el otro extremo todavía aparecen opciones para estudiantes por unos 290 o 300 euros en Castrelos y Balaídos. Las prestaciones que se aprecian en las fotos, la iluminación, climatización y el reparto de los cuartos de baño también oscila con el precio.

Precios de las habitaciones compartidas en la zona centro de vigo / Fdv

La búsqueda se circunscribe también al centro de las ciudades, aunque en algunos casos la carestía esté desviando ya a algunos jóvenes a otras villas del área a vivir. Ya ocurre en la periferia de municipios dormitorio de Santiago.

Santiago lleva la presión a otro nivel. Entre las 217 habitaciones que quedaban anunciadas este lunes aparecen opciones de 420 euros cerca del Campus Sur o 450 en el Ensanche, pero también un «coliving» de Rosalía de Castro que pide 900 euros mensuales por una habitación en un inmueble compartido por numerosos residentes.

En lla capital compostelana, además, una nueva residencia privada ha abierto prácticamente con sus 400 plazas llenas: las tarifas publicadas parten de 765 euros y llegan a 1.005 para los estudios. Frente a ellas, las residencias públicas de la USC ofrecen precios en función de la renta mucho menores, pero las alrededor de 960 plazas tuvieron más de 2.000 solicitudes.

Una inmobiliaria a final de curso, con estudiantes en la puerta para visitar pisos. / Antonio Hernández Rios / ECG

En Ourense todavía es posible encontrar habitaciones próximas al campus por 250 o 300 euros, aunque las más cuidadas o reformadas alcanzan ya los 400-425. En Pontevedra, los anuncios para el curso se mueven desde unos 250 euros hasta los 450 de una habitación con baño propio en el centro. Lugo mantiene precios algo menores, con ejemplos de 250 a 370 euros, mientras Ferrol aparece como una de las alternativas más económicas: quedan ofertas de 217, 250 o 300 euros en pisos compartidos con otros estudiantes.

«Con un piso se gastan entre 600 y 700 euros mensuales por universitario»

Pero el alquiler es solo la primera cifra. Olivia, madre de una joven que empezará este curso el Grado de Educación en Santiago, hizo números antes de decidirse. Dos hijas de amigas suyas pagan unos 300 euros cada una por habitación en pisos de tres dormitorios. Es decir, con gastos compartidos entre tres estudiantes. Pero al añadir luz, agua, comida y transporte, calcula que vivir como estudiante en Santiago acaba costando entre 600 y 700 euros mensuales.

Ella ha optado para el primer año de su hija por una residencia privada. «Le recomendé una residencia porque no conocía a nadie de confianza, para que haga amigos y luego pueda compartir piso en futuros cursos», explica. La habitación individual, con baño propio, limpieza semanal y desayuno, le cuesta 800 euros al mes. Tienen a su disposición cocina y menaje. Sumando comidas y el resto de gastos, calcula que el desembolso puede acercarse a los 1.000 euros mensuales.

«Compartir piso es más barato que una residencia», resume. Pero incluso esa alternativa empieza a pesar en los presupuestos familiares. «No me parece asumible para todos los bolsillos. Con dos sueldos normales, ¿a quién le sobran 1.000 euros al mes para que un hijo estudie fuera?». La matrícula puede ser ahora una preocupación menor para muchas familias gallegas; el verdadero coste de ir a la universidad empieza, cada vez más, en la puerta de casa.