Incendios y sequía en Galicia, en directo | Evolución de la sequía, incendios forestales y olas de calor en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por tres frentes de riesgo: la sequía, las olas de calor y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás, Xermade o O Riós han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

Aunque Galicia parece resistir por ahora a los fuegos el caballo de batalla está en otro punto: la sequía. Además los episodio de calor extremo dejan registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Lucila González El equipo del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Ourense. / Iñaki Osorio Ourense, un año después del fuego: más prevención para una amenaza diferente Hay una fecha grabada de manera indeleble en la memoria de la provincia: agosto de 2025. Fue entonces cuando una sucesión de incendios de dimensiones extraordinarias calcinó miles de hectáreas de forma simultánea, obligando a los ourensanos a vivir un hito histórico sin registros previos: una Situación 2 generalizada en todos los concellos, aldeas destruidas, carreteras cortadas, vidas en riesgo y la amenaza constante de las llamas poniendo en vilo a una provincia que no quiere repetir la emergencia, pero tampoco olvidar lo aprendido. Un año después, para hacer comprensible la dimensión de aquella crisis, Sandra Martínez, jefa del servicio provincial de incendios, resume todo en una imagen: «Hubo 900 kilómetros de perímetros activos; estamos hablando de que sería la distancia entre Ourense y Almería en línea recta». Semejante escenario obligó a cambiar las prioridades. La extinción puramente forestal pasó a un segundo plano para concentrar todos los esfuerzos en la protección civil, protegiendo viviendas y confinando aldeas enteras, con un objetivo claro y prioritario «evitar una pérdida humana». Es así como lo vivieron y como lo recuerdan desde el servicio, desde donde ahora echan la vista atrás y se quedan con las enseñanzas extraídas: desde la concienciación vecinal en el rural, hasta la implantación de medidas físicas en urbanizaciones periurbanas, la provincia asienta las bases de una nueva cultura de convivencia con el fuego. Lee el reportaje completo aquí

Borja Melchor Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) utilizan el producto FS-01 en el campo militar de Albacete. Un enemigo de los incendios forestales «made in» Porriño Los incendios forestales han arrasado una parte importante de España y otros puntos del planeta un verano más. No por repetitivo deja de ser sorprendente. Y más del 90% son provocados por la acción humana. En Porriño, la empresa norteamericana Green Canyon tiene una unidad productiva para fabricar un «supresor del fuego novedoso y único», como explica su CEO, el vigués Rodolfo Hinrichs. Se denomina FS-01 y «es no tóxico y biodegradable», además de «respetuoso con el medioambiente». La compañía defiende que «su efecto permanece activo durante 15 días aproximadamente», por lo que se evitan las reigniciones, y reclama a las Administraciones públicas que hagan uso de este producto para acabar con esta «lacra». Información completa, aquí

David Alján Incendio forestal en A Cela (Padrenda) / David Alján Domingo marcado por el fuego en Ourense: dos incendios controlados y uno estabilizado en la provincia Varias localidades de la provincia de Ourense han vuelto a ver de cerca las llamas de los incendios forestales este domingo. Aunque a lo largo de la semana se habían rebajado considerablemente tanto las temperaturas como los niveles de riesgo de fuego —solo 12 concellos se mantenían en alerta extrema—, en tres municipios se han declarado a lo largo del día nuevos focos, de los cuales dos se encuentran en este momento controlados, mientras que el restante se mantiene estabilizado. Lee la información completa aquí

Estabilizado en incendio forestal de Padrenda A las 13:16 la Consellería de Medio Rural daba por estabilizado el fuego declardo esta mañana poco antes de las 7:00 afectando a unas 20 hectáreas según las primeras estimaciones.

Un incendio forestal afecta a unas 20 hectáreas en Padrenda Un incendio forestal permanece activo este domingo en el municipio ourensano de Padrenda, concretamente en la parroquia del mismo nombre, según ha informado la Consellería do Medio Rural. El fuego se inició a las 6.40 horas y, de acuerdo con las últimas estimaciones provisionales facilitadas por la Xunta, afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas. Medio Rural mantiene desplegado un amplio dispositivo para tratar de sofocar las llamas. Hasta el momento se han movilizado un técnico, cinco agentes, once brigadas, seis motobombas, una pala y tres helicópteros. El incendio continúa activo y la estimación de superficie afectada es todavía provisional.

X. A. Taboada Vilagarcía obras abastecimiento de agua avenida de las Carolinas / Iñaki Abella Dieguez / FDV Galicia pierde el 28% del agua suministrada por fugas y fraude en sus redes de abastecimiento, lo que equivale al consumo de Vigo y A Coruña juntas Galicia atraviesa este verano un nuevo escenario de escasez de agua, con buena parte de la comunidad en alerta o prealerta por sequía y con Medio Ambiente planteando incluso la construcción de nuevos embalses para aumentar la capacidad de almacenamiento. El debate sobre cómo garantizar el abastecimiento vuelve así a ganar peso, pero no solo pasa por disponer de nuevas reservas: también por conocer cuánta del agua que ya entra en las redes acaba perdiéndose antes de llegar a los hogares. En este contexto, tanto la UE, como el Gobierno español y la Xunta tienen entre los objetivos de desarrollo sostenible la detección y arreglo de las fugas de agua que se producen en las redes de abastecimiento. Pero en la comunidad gallega hace cuatro años que expiró el plazo, determinado por ley, para que todos los ayuntamientos elaborasen auditorías para evaluar el volumen de agua que se escapa de las tuberías de distribución, y a estas alturas un centenar de concellos todavía no ha cumplido con esta exigencia legal.

Carmen Villar La conselleira Ángeles Vázquez, ayer, en Sanxenxo. / FdV Un potencial por explotar: los acuíferos satisfacen solo el 14 por ciento de la demanda en Galicia Galicia esconde un tesoro bajo tierra de ese «oro azul» del que habla la UNESCO, el agua. La Xunta lo sabe y no quiere quedarse solo en la superficie de la comunidad —al abrir la puerta a nuevos embalses—, sino ahondar también en las oportunidades que ofrecen las aguas que están bajo sus pies para afrontar situaciones de escasez como la actual, a pesar de que esta, tranquiliza la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, no sea aún «dramática». En la actualidad, Galicia depende mucho más que la media del Estado del agua superficial y las aguas subterráneas son un recurso secundario, como demuestra un análisis del Gobierno sobre usos del agua en España que concluye que solo un 14 por ciento de la demanda, es decir, uno de cada siete hectómetros cúbicos consumidos, proceden de ese tipo de fuente. Lee la noticia completa aquí

Noela Vázquez Dosil Las ciudades gallegas podrían sumar unas tres semanas más de olas de calor al año de aquí a 2050 A mediados de siglo, las ciudades gallegas podrían convivir con tres semanas más de ola de calor al año. Las proyecciones climáticas dibujan un aumento sostenido de los días con temperaturas extremas que, si bien será más moderado que en otras partes del país, no dejará de tener efectos sobre la vida cotidiana. El impacto, sin embargo, no será uniforme: mientras Ferrol, Vigo y Ourense se acercarán a los dos meses anuales bajo episodios de ola de calor, A Coruña apenas superará el mes y medio. Así lo revela el Atlas de Vulnerabilidad al Calor de las ciudades españolas, elaborado por el laboratorio de innovación urbana 300.000kms y el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que analiza 161 municipios de más de 40.000 habitantes para identificar amenazas en los entornos urbanos. Para el cálculo, parte de la base de que las olas de calor son periodos de más de 3 días consecutivos con una temperatura máxima superior a la del periodo de referencia 1981-2010 en una ventana de 15 días. Lee la noticia completa aquí.

Carlos Ponce Del Miño a una desaladora: las alternativas que Vigo ha estudiado para no quedarse sin agua La falta de agua que vuelve a poner el foco sobre el abastecimiento de Vigo no es un problema nuevo. Desde la grave sequía de 2017, las administraciones han estudiado distintas fórmulas para reforzar un sistema que depende en buena medida de los embalses de Eiras y Zamáns y que se considera vulnerable ante periodos prolongados de escasas precipitaciones. Lee la noticia completa aquí