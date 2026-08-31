Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción

La transformación del sector lácteo gallego en las últimas décadas puede medirse a través de varios indicadores: los avances en genética, alimentación del ganado, bienestar animal, tecnología o gestión, pero también en tamaño. Es sabido que hay cada vez menos granjas y que las que quedan son más grandes, la clave está en analizar las cifras de ese cambio, que no se detiene, para ser conscientes de la magnitud. Mientras las explotaciones con más de 200 cabezas de ganado se han quintuplicado en las últimas dos décadas, las que no llegan a los 50 animales han caído en picado. Son las que hoy en día se pueden considerar pequeñas por su dimensión.

El peso de unas y otras se ha invertido por completo en cuestión de unos cuantos años. En 2008, las ganaderías de leche con menos de 50 bovinos ascendían a 10.000 y suponían el 75% del total; hoy están por debajo de las 1.900. En cambio, las de mayor dimensión no han dejado de ganar presencia. En 2025 se contaban 617 granjas con más de 200 cabezas de ganado, mientras dos décadas atrás apenas superaban el centenar, según datos de la Consellería do Medio Rural.

Las muy pequeñas se extinguen

Antes de que llegasen las primeras máquinas de ordeño y la mecanización al campo a partir de los años 60 del siglo pasado, la leche se extraía a mano y sobraban los dedos de la mano para contar el número de vacas que había en cada casa del rural gallego. Hoy, los hogares con menos de cinco reses apenas llegan a los 80; los que no pasan el umbral de las diez son unos 200, y ya bajan de 580 las explotaciones que están por debajo de las 20 vacas. Son el vestigio de un modelo pasado que ayuda a entender cuánto ha evolucionado el sector en tamaño.

En el otro lado, entre las granjas grandes hay un amplio abanico de dimensiones: con 300, 500, 600 y hasta más de 1.000 animales en total. «Hai anos parecíame impensable que puidera haber en Galicia granxas que muxiran máis de 500 vacas e hoxe en día xa hai bastantes», comenta Juan Freire Quintáns, asesor de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña y gran conocedor de la realidad del sector. Esta tendencia avanza sin prisa pero sin pausa y es «imparable». De hecho, hay diversos ejemplos de ganaderías con planes de seguir creciendo o inmersas ya en proyectos de ampliación.

El diferente tamaño de las granjas es una muestra de las dos Galicia lecheras, representadas también por los productores que están en la antesala de la jubilación sin posibilidad de relevo generacional y por los por jóvenes que apuestan por el campo y son su futuro.

Vacas en Finca Fonteboa SAT, en Frades / Cedida

Cada vez más litros de leche

Es cierto que el envejecimiento del agro y la falta de sucesión suficiente harán que el número de granjas que cierran vaya a más en los próximos años. El ajuste ha sido intenso: en 1999 existían algo más de 39.000 y a día de hoy siguen activas apenas 4.800, lo que significa la desaparición del 88% de las explotaciones en casi tres décadas. Pero, a pesar de ello, Galicia produce más leche, precisamente porque las ganaderías que siguen adelante son más grandes y han dado pasos de gigante para ser más productivas, desde la alimentación al ordeño o el bienestar de los animales. Los datos lo constatan: los ganaderos gallegos ya entregan al año más de 3 millones de toneladas de oro blanco del campo, mientras hace dos décadas no llegaban a los 2 millones de toneladas. Todo eso con menos granjas pero también con menos vacas.

Con ese crecimiento productivo, Galicia no solo se consolida como la comunidad autónoma que más leche de vaca aporta en España, sino que su peso va a más: ya concentra el 42% de los litros, con el 56% de ganaderos de todo el país. Sin embargo, sigue a la cola en precios.

Las granjas grandes son las que copan la producción: en la actualidad, en torno al 25% de ganaderías, unas 1.000, producen aproximadamente el 80% de la leche.

La norma que limita crecer

El tamaño de las explotaciones seguirá en aumento, aunque aquellas con una dimensión ya importante pueden verse frenadas a la hora de crecer más por la norma estatal sobre ordenación de granjas bovinas, que limita la capacidad máxima permitida para las nuevas ganadería y la ampliación de las ya existentes a 850 unidades de ganado mayor (UGM). El decreto, aprobado en 2022, las aboca a comprar otras granjas próximas o en otras zonas para seguir medrando.

Noticias relacionadas

En España hay granjas con entre 4.000 y 5.000 vacas en ordeño que ya existían antes de que entrase en vigor esta regulación. Una de ellas es Granja San José, en Huesca. Otra es la cooperativa Valle de Odieta, situada en Navarra.