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Galicia no recibirá fondos de los 45 millones que el Gobierno central destina al impulso de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria

La cartera de proyectos se distribuye entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana y se prevé la creación de 1.525 alojamientos

Jóvenes viendo en una inmobiliaria anuncios de viviendas, casas y pisos en alquiler, especialmente escasos para universitarios.

Jóvenes viendo en una inmobiliaria anuncios de viviendas, casas y pisos en alquiler, especialmente escasos para universitarios. / Marta G. Brea

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R. S. C.

Santiago

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado este lunes que destinará 45 millones de euros al impulso de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria, a partir de financiación directa a siete entidades con proyectos concretos con viabilidad a corto plazo. La partida se distribuirá entre seis comunidades autonómas, y Galicia se queda fuera del reparto.

Concretamente, los 45 millones se reparten en casi 13,4 millones a la Universidad Autónoma de Madrid, unos 8,20 millones a la Universidad de Castilla-La Mancha (en Albacete), algo más de 6,5 millones a la Universidad Pablo de Olavide (Andalucía), 5,94 millones a la Universidad de Burgos (Castilla y León), cerca de 4,56 millones a la Universitat Jaume I de Castellón (Valencia), más de 3,56 millones a la Universidad de Jaén (Andalucía) y una cantidad superior a los 2,97 millones al Ayuntamiento de Lleida (Cataluña).

El objetivo es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador; facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias, explica en un comunicado. Así, considerando las actuaciones que cuentan ya con propuesta concreta, se prevé la creación de 1.525 alojamientos universitarios en una primera fase, mientras que la mayor parte de las actuaciones se ubican en suelos públicos o universitarios ya disponibles y urbanísticamente consolidados, informa.

Las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio «asequible», que serán fijadas por el Ministerio liderado por Isabel Rodríguez, en las correspondientes resoluciones o convenios, en las que también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución. Asimismo, determina que el precio máximo incluirá servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros.

Para tratar este asunto se han reunido este lunes la ministra de Vivienda y el presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde López-Brea, el mismo día en que el Ministerio ha activado el trámite de audiencia pública del real decreto por el que se otorgaran las subvenciones a las entidades seleccionadas tras más de un año de conversaciones y trabajos previos.

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Finalmente, el Departamento de Rodríguez señala que estas ayudas directas se enmarcan en el protocolo interministerial firmado en octubre de 2024 para impulsar el alquiler asequible de vivienda universitaria, suscrito por los ministerios de Vivienda; de Ciencia, Innovación y Universidades, y de Economía, Comercio y Empresa, con el fin de promover alojamientos universitarios en alquiler asequible, una medida incluida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

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