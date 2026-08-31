Galicia mejora su percepción del turismo pero sigue décima entre las comunidades

La percepción del turismo ha mejorado en Galicia en el último año, aunque no lo suficiente como para escalar posiciones en el ránking nacional. Según el Barómetro de Percepción Turística, que analiza la conversación en redes sociales y medios digitales, en el segundo trimestre del año la puntuación del turismo se situó en 6,2 puntos sobre 10: una décima menos que en el trimestre previo, pero 1,1 puntos más que en el mismo período del año anterior. Pese a ello, Galicia sigue siendo la décima comunidad en percepción turística.

Para elaborar el análisis se estudiaron casi 12.000 mensajes procedentes de distintas plataformas, el 75% generados dentro de la comunidad. De ellos, el sentimiento fue positivo en el 47%, frente a un 31% negativo y un 22% neutro.

Entre las cuestiones negativas detectadas en la conversación digital, el barómetro destaca la expansión y el conflicto en torno a los pisos turísticos y la turistificación. Cita, además, episodios concretos como el debate sobre la pérdida de autenticidad de la celebración de San Xoán en A Coruña o las peticiones para frenar campamentos turísticos en O Hío y Aldán por su presión sobre el entorno.

También aparece en este bloque la denominada «guerra aeroportuaria». De hecho, la principal temática negativa del trimestre fue la «fuerte contestación» al planteamiento del Clúster de Turismo de especializar los aeropuertos gallegos y concentrar los vuelos vacacionales en Santiago.

En el lado positivo, el informe señala que la sostenibilidad y la calidad turística aparecen como un marco reputacional en ascenso, junto a iniciativas como Galicia Birding, Goza do Ulla, el Camiño do Litoral o el turismo termal. También la conectividad aérea generó una valoración favorable, especialmente por la inauguración de la ruta Santiago-Nueva York, así como por el papel cada vez más relevante de las fiestas y celebraciones tradicionales gallegas como motor de atracción turística.