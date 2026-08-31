Los concellos reducen su deuda con Sogama a 9,2 millones de euros, un 30 por ciento menos

La deuda de los ayuntamientos gallegos con Sogama se redujo el pasado año hasta los 9,2 millones de euros. Tras el primer incremento de tasas registrado en 2024 se disparó la morosidad. Sin embargo, la Xunta retiene fondos económicos a los concellos que no pagan y, cuando esto no es suficiente, la sociedad pública de gestión de basuras recurre incluso a la justicia. En 2025 el endeudamiento bajó un 30 por ciento, según reflejan las cuentas anuales de la entidad.

Para cobrar esta deuda se recurre al Fondo de Cooperación Local con el que la Xunta financia a los ayuntamientos. El Gobierno gallego deja de abonar las cuantías que les corresponden a los concellos morosos para así saldar los importes pendientes con Sogama. En abril de 2025 se utilizó este mecanismo con cuatro entidades locales por importe de 747.233 euros.

Además, en 2024 se reclamó judicialmente una cantidad de 30.000 euros y se logró sentencia favorable. El pasado año, sin embargo, no fue necesario recurrir a la justicia para cobrar deudas.

Inversiones

Entretanto, Sogama sigue ampliando sus instalaciones. En 2025 inició la construcción de una Planta de Recuperación de Residuos Textiles en las instalaciones de Cerceda con un presupuesto aproximado de 16 millones de euros. Este nuevo proyecto cuenta, en todo caso, con financiación procedente de los Fondos Next Generation. Según las cuentas de la entidad, se han acometido inversiones por más de 118 millones de euros desde el año 2015 y hasta 2025.

Por otro lado, la sociedad pública ha tenido que recurrir al endeudamiento el pasado año y suscribió dos operaciones de crédito a corto plazo por un importe total de 30 millones de euros, con vencimiento este año.

Al complejo medioambiental de Cerceda llegaron en 2025 un total de 781.531 toneladas de basura procedentes de 295 ayuntamientos. En febrero de este año, sin embargo, el número de concellos adscritos a Sogama se elevó a 304 al incorporarse nueve ayuntamientos más que formaban parte de la Mancomunidade Serra do Barbanza y cuya planta de basura enfila su cierre por problemas económicos.