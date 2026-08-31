Los campings disparan sus pernoctaciones y multiplican por siete el crecimiento del conjunto de alojamientos turísticos desde 2022

Muchas cosas han cambiado desde la pandemia, y una de ellas es el ocio. Si algo quedó claro después de varios meses encerrados en casa, con restricciones de movilidad entre concellos y lista de espera para pasear al perro de la familia, es que la naturaleza es un lujo. La playa, el sol o las caminatas en el monte se convirtieron en planes cotizados y, cuatro años después, aquel renovado interés por el aire libre también se deja notar en el turismo: el camping gana terreno. En julio, las pernoctaciones en campings crecieron un 8,8% respecto al mismo mes de 2025, frente al 1,5% del conjunto de alojamientos turísticos, y ya representan una de cada cinco noches registradas en la comunidad.

El fenómeno no es puntual. Desde julio de 2022 las noches en campings han aumentado un 24,6%, casi siete veces más que el conjunto del sector (+3,6%). En números absolutos, ninguna otra modalidad ha ganado tantas: 90.395 pernoctaciones adicionales, frente a las 62.430 de los apartamentos turísticos y las 21.767 de los hoteles. Los albergues, por su parte, perdieron 97.597 pernoctaciones y el turismo rural, 897.

El turista que opta por el camping, además, registra estancias más largas. En julio, estos establecimientos concentraron el 11,3% de los viajeros y casi el 21% de las pernoctaciones. Y este año esa diferencia se ha acentuado: los campings recibieron un 4,5% menos de viajeros que en julio de 2025, pero registraron un 8,8% más de noches. La estancia media pasó así de unas 3,7 noches por viajero a algo más de 4,2. En el conjunto de los alojamientos, también se repite este patrón, pero menos acusado: en total, el mes pasado los viajeros registraron un descenso interanual del 2,8% y las pernoctaciones aumentaron un 1,5%. De media, cada viajero se quedó 2,3 noches, frente a las 2,2 del año pasado.

El furor por los campings también ha aumentado la oferta. El mes pasado había 167 campings abiertos en Galicia, un 26,5% más que en 2022. Sin embargo, las plazas no han crecido en la misma proporción (+5,5%) lo que apunta a más establecimientos más pequeños. Por su parte, en 2025 se alcanzó el récord de personal ocupado en el sector, con 1.078 trabajadores (+30%), aunque este año la cifra se ha quedado en 1.006 personas.

Cuestionado al respecto, el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal explica que detrás de este incremento de la demanda en los campings hay gente que busca «paisajes, naturaleza y playa», además de una opción «más económica» que, por ejemplo, los hoteles. Ahora, añade, «hay más variedad», con opciones como bungalows, caravanas o glamping, además de la tradicional parcela para instalar la tienda, por lo que la oferta se adapta prácticamente a todos los gustos.

Apartamentos turísticos en vez de albergues

Analizando el conjunto de los datos de ocupación turística de julio, los campings no son el único elemento llamativo. En términos de pernoctaciones, solo dos tipos de alojamiento retroceden. Los hoteles registraron un 0,35% menos de noches, aunque siguen siendo la opción principal y concentran alrededor del 60% del total. Mucho más acusada fue la caída de los albergues, con un 12% menos de pernoctaciones.

Este último dato resulta especialmente llamativo por coincidir con un nuevo aumento de la afluencia de peregrinos. Mientras las Compostelas entregadas en julio crecieron alrededor de un 6% respecto al mismo mes del año anterior, las noches en albergues descendieron con fuerza, y desde el sector señalan que parte de la demanda la están captando los pisos turísticos. Precisamente, el presidente de la Asociación Gallega de Albergues Privados del Camino de Santiago, Miguel Ángel Rodríguez, explica que este fenómeno se nota en las ciudades, pueblos y prácticamente cualquier municipio sonde haya un «bloque de pisos». El problema no es que no haya suficientes plazas en los albergues, indica, sino que estos apartamentos que no se consideran actividad económica ni tienen que pasar las mismas inspecciones y controles, asegura, ponen precios con los que los albergues no pueden competir.