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Hallan un cuerpo sin vida tras un incendio en una vivienda en Arteixo

Los efectivos de emergencias localizaron el cuerpo durante las labores de refrigeración y retirada de escombros tras sofocar el fuego en la parroquia de Oseiro

Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega).

Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). / E. P.

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EFE

Los Bomberos de Arteixo (A Coruña) han hallado este domingo el cuerpo sin vida de una persona en el interior de una vivienda de la parroquia de Oseiro a la que acudieron para sofocar un incendio.

Según informa el 112 Galicia, el suceso de produjo en torno a las 7:15 horas, momento en el que los efectivos de emergencias se movilizaron tras recibir una llamada de la Guardia Civil alertando de que un inmueble estaba ardiendo y de que podría haber personas en su interior.

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Se movilizaron los medios necesarios y el fuego pudo ser controlado poco después, pero durante las tareas de refrigeración y retirada de escombros los bomberos localizaron en una habitación el cuerpo de la persona fallecida, cuya identidad no ha trascendido, al igual que las causas del suceso.

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