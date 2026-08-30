Hallan un cuerpo sin vida tras un incendio en una vivienda en Arteixo
Los efectivos de emergencias localizaron el cuerpo durante las labores de refrigeración y retirada de escombros tras sofocar el fuego en la parroquia de Oseiro
EFE
Los Bomberos de Arteixo (A Coruña) han hallado este domingo el cuerpo sin vida de una persona en el interior de una vivienda de la parroquia de Oseiro a la que acudieron para sofocar un incendio.
Según informa el 112 Galicia, el suceso de produjo en torno a las 7:15 horas, momento en el que los efectivos de emergencias se movilizaron tras recibir una llamada de la Guardia Civil alertando de que un inmueble estaba ardiendo y de que podría haber personas en su interior.
Se movilizaron los medios necesarios y el fuego pudo ser controlado poco después, pero durante las tareas de refrigeración y retirada de escombros los bomberos localizaron en una habitación el cuerpo de la persona fallecida, cuya identidad no ha trascendido, al igual que las causas del suceso.
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