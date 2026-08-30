Cada día lectivo, y con el curso ya empezado, se incorporan de media 15 alumnos extranjeros al sistema educativo gallego

La demografía gallega es tozuda y desde hace 38 años la diferencia entre quienes nacen y quienes fallecen se escribe en números rojos. Con todo, en los últimos tiempos la inmigración ha permitido amortiguar los efectos de la baja natalidad y el envejecimiento sobre el censo, hasta el punto de que esa savia extra se tradujo en un plus de 15.000 habitantes en los últimos doce meses. Entre quienes llegan del extranjero se encuentran niños y adolescentes que deben ser escolarizados y su llegada no siempre entiende de calendarios escolares.

De hecho, una cifra significativa de alumnado foráneo, entre el que se incluyen los menores no acompañados acogidos por Galicia, se integra en las aulas con la maquinaria ya en marcha. Si se consideran únicamente los datos de 2025/26, se incorporaron al sistema educativo gallego con el curso ya comenzado más de 2.700 alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO, lo que supone una media de 15 estudiantes por día lectivo, según datos de la Consellería de Educación.

Si organizar un centro, cuadrando horarios y encajando materias, apoyos y actividades, resulta complejo, asumir la incorporación repentina de un nuevo integrante de la comunidad educativa, que a veces puede no dominar ninguna de las dos lenguas cooficiales en la comunidad, exige un importante esfuerzo organizativo y de adaptación por parte del equipo directivo, del profesorado y de los servicios de orientación. Aun así, es una realidad cada vez más frecuente, apuntan desde la Xunta.

Una ONU de 134 nacionalidades

Como indicaba el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al presentar las novedades del curso que está a punto de empezar, la llegada de alumnado foráneo se traduce en unas aulas más diversas. En la ONU escolar gallega conviven niños y adolescentes de 134 nacionalidades diferentes, con datos de 2024/25.

Si se tiene en cuenta a los que fueron integrándose en las aulas a lo largo del curso 2025/26, la relación de países que aportaron al menos medio centenar de nuevos estudiantes a los centros educativos está encabezada por Venezuela, con 662 alumnos; Colombia, con 487, y Perú, con 348.

Desde Brasil, país con un idioma estrechamente emparentado con el gallego, llegaron 276 estudiantes; 193 lo hicieron desde Cuba y 151, de Marruecos, cuyas lenguas poco tienen que ver con el castellano o el gallego. El listado de los países que aportaron las mayores cifras de nuevos estudiantes se completa con 60 de Argentina y 53 de la República Dominicana.

Cuando un escolar extranjero llama a las puertas del sistema educativo gallego, la entrada está abierta, al margen de que haya finalizado el período ordinario de admisión. La clave es lograr que esos recién llegados se sientan igual de incluidos que el resto de sus compañeros.

Para hacer esa integración más fácil la Xunta impulsa medidas como el Programa de acollida ao alumnado estranxeiro, enmarcado dentro del Plan MEGA de Mellora educativa de Galicia. Ese programa actúa tanto desde la perspectiva educativa como desde la social para facilitar ese tránsito. Especial atención recibe la adquisición de lenguas y por eso Educación prevé la constitución de grupos para posibilitar ese aprendizaje cuando el recién llegado desconoce las dos oficiales de Galicia.

Si el nuevo escolar presenta un desfase curricular de dos o más cursos en las materias de Lengua (castellana y gallega) y de Matemáticas, se puede optar por otra medida educativa compensatoria: grupos de adaptación de la competencia curricular. Si fuese preciso, porque el desfase curricular sea superior a dos cursos, se contempla la escolarización en un curso inferior al que le correspondería por edad.

Procedimiento de acogida

El Departamento de Orientación tiene un papel central en la valoración y propuesta de medidas educativas de atención, tras realizar una evaluación inicial curricular y emocional. Es tras esa valoración cuando se asigna al nuevo alumno a un grupo y se traslada al equipo docente información sobre sus circunstancias y necesidades. El tutor se encarga de las presentaciones y, como figura de acompañamiento, una referencia a la que el recién llegado sabe que puede acudir, figuran el tutor o el coordinador de bienestar y convivencia.

En el último lustro, el alumnado procedente del extranjero duplicó su presencia en las aulas gallegas, hasta el 7,5% en 2024/25. Si bien Galicia se sitúa entre las comunidades con menor proporción de estudiantes foráneos, las previsiones apuntan que la cifra seguirá al alza. La Xunta ve en esa diversidad de orígenes y culturas una «valiosa oportunidad de enriquecimiento» para toda la comunidad educativa, «al fomentar el intercambio de experiencias multiculturales y fortalecer valores fundamentales para la convivencia y la inclusión», pero admite que, al mismo tiempo, supone un «desafío» que debe abordarse «priorizando el cumplimiento del derecho internacional y el interés superior de los niños».

Otras medidas

Además del protocolo para acoger al alumnado extranjero, que contempla acciones específicas para las etapas de FP y enseñanzas de régimen especial, la Xunta incluye a los foráneos como un colectivo prioritario en la nueva Lei de Aprendizaxe Permanente das Persoas Adultas, que buscan "reforzar" dichas enseñanzas.

Asimismo, y dado que los varones y la población inmigrante se ven "especialmente" afectados por el problema del abandono escolar, Educación quiere repescarlos con orientación con programas como Cualifica Talento.

A estas iniciativas se suma la de Retorna Talento FP, que, desde 2018, convoca plazas para que gallegos del exterior puedan volver a Galicia para cursar un ciclo con becas de hasta 15.000 euros. En los últimos años, la Xunta cifra en 152 los beneficiarios.