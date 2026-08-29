Rueda se fija como objetivo que Vox siga fuera de Galicia y dar «vacaciones perpetuas» a Sánchez

Tras un verano tranquilo en Galicia —los incendios no dieron sustos— el presidente del PPdeG y titular de la Xunta, Alfonso Rueda, pasó revista a los suyos. Los vio descansados y morenos, salvo a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que estuvo de guardia. El propio líder de los populares gallegos se presentó en el acto de Cerdedo Cotobade todavía sin afeitar, pero ya preparado y con las pilas cargadas para un curso político intenso. Y tras comprobar que todos estaban en forma empezó a marcar las metas para los próximos meses.

En Galicia la hoja de ruta es no desviarse de la senda ya marcada: «seguir trabajando como hasta ahora». Arremetió contra el «servilismo» del PSdeG, que dice que «sí» a todo lo que viene de Madrid, y contra la «crispación» que genera el BNG. Pero se acordó también, aunque sin llamarlos por su nombre, de Vox, con quien el PP gobierna ya en varias comunidades y que se convertirá, con casi toda probabilidad, en futuro socio de Alberto Núñez Feijóo si quiere llegar a la Moncloa. «No tienen representación en Galicia afortunadamente porque siguen sin entender lo que somos y seguiremos trabajando para que sigan preguntándose por qué no tienen aquí ninguna representación», advirtió Rueda marcando distancias con la formación de ultraderecha.

«Lecciones de emigrar»

Pero en el tablero político la partida más importante se jugará ahora en el campo nacional, pues tocan elecciones generales en 2027. «Si las generales son antes que las municipales, mucho mejor, la pesadilla se acabará antes», razonó. Así, aboga por darle «vacaciones perpetuas» a Pedro Sánchez. El líder popular se refirió también a la crisis de Ceuta y criticó al Ejecutivo de Sánchez «por estar más pendiente de agresores que de agredidos». Y, además, ante las discrepancias entre Gobierno y comunidades por el reparto de menores migrantes, Rueda advirtió al Ejecutivo central que «nadie le va a dar a Galicia lecciones de emigrar» y criticó el «escaqueo y el descontrol».

Por eso, apeló a Feijóo y se comprometió: «Trabajaremos para que seas presidente cuánto antes». El líder del PP gallego asegura que necesita «un gobierno que crea en Galicia, en su identidad y en su manera de estar». «Un gobierno que sea leal, honesto, responsable y justo y que no ceda a chantajes ni a hipotecas inconfesables», señaló.

Luis López y PSdeG

En el acto de inicio de curso político intervinieron también el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, y el presidente del PP de Pontevedra, Luis López. «Este inicio de curso político va a ser frenético, pero aquí no veréis a ningún miembro del PP con una depresión postvacacional como le pasó a algún ministro», señaló el líder provincial del partido. Y propuso que las elecciones municipales de 2027 se conviertan «en el clamor de un gobierno útil, que sean la primera vuelta del cambio o la guinda», señaló.

El PSdeG no tardó en reaccionar al acto del PPdeG. «Fue un mitin de precampaña en el que sobraron insultos y faltó Galicia», resumió la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez.