El PSdeG afea al PP un arranque de curso con la mirada puesta en Moncloa: «Sobran insultos y falta Galicia»

Galicia quedó este sábado en un segundo plano. Al menos, en la lectura que hace el PSdeG del estreno de curso político del PP en Cerdedo-Cotobade. Mientras Alberto Núñez Feijóo utilizaba el tradicional encuentro de los populares gallegos para reivindicar su candidatura a La Moncloa y Alfonso Rueda reclamaba elecciones generales «cuanto antes», los socialistas echaban en falta en el escenario los problemas que, a su juicio, deberían marcar la agenda autonómica. «Fue un mitin de precampaña en el que sobraron insultos y faltó Galicia», resumió la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez.

El PSdeG ha leído el acto como una demostración de que el Partido Popular está dispuesto a poner el tablero nacional por delante del gallego. Por ello, Méndez ha decidido atacar precisamente por ahí: ni sanidad, ni vivienda, ni empleo, ni servicios públicos. «Ni una sola propuesta», reprochó.

La socialista también puso el foco en la utilización política de la crisis de Ceuta, uno de los asuntos que marcaron el discurso de Feijóo. «Feijóo vino a hacer campaña con el dolor de Ceuta y Rueda le puso el escenario», afirmó. A su juicio, el líder del PP convirtió una situación delicada en munición contra el Gobierno de Sánchez y llegó a «sembrar dudas sobre las Fuerzas Armadas y sobre las propias instituciones que dice defender». «Un político de Estado no convierte una crisis en un mitin, ni anuncia querellas desde un palco», censuró Méndez, que situó el discurso de Feijóo en el terreno de la confrontación con la ultraderecha. La solidaridad con Ceuta, añadió, «se demuestra apoyando a quien está sobre el terreno, no alimentando el miedo para arañar unos votos».

El PP abre el curso y el PSOE devuelve el foco a la Xunta

La respuesta socialista no se quedó en Feijóo. Méndez aprovechó el discurso de Rueda para intentar girar el espejo hacia la gestión de la Xunta, reprochando especialmente las referencias del presidente gallego a las bajas médicas y su advertencia a los trabajadores que, según había planteado, pudieran estar abusando de ellas.«Señalar a quien está enefrmo para tapar la propia gestión sanitaria es indecente», sostuvo.

En esa línea, la dirigente socialista y exalcaldesa de Lugo encontró en el propio discurso de Rueda un flanco para cuestionar sus años de Gobierno, pues el presidente de la Xunta habló de problemas en dependencia y educación y anunció un plan para la atención primaria. Méndez lo calificó de «autocrítica involuntaria». «Muy bien pero, ¿quién lleva 17 años gobernando este país?», preguntó irónicamente.

El intercambio refleja uno de los primeros pulsos del nuevo curso político gallego. Mientras que el PPdeG encara los próximos meses con las municipales de 2027 en el horizonte —pero con un ojo puesto en una posible convocatoria de generales y con Feijóo decidido a convertir Galicia en uno de los escaparates de su alternativa a Sánchez—, el PSdeG trata de impedir que ese marco nacional monopolice el debate y pretende colocar a la Xunta ante su propio balance de gestión.

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En esa batalla encaja también la respuesta de Méndez a las acusaciones de «servilismo» del PSdeG respecto al Gobierno central. La socialista devolvió el término al PP y acusó a Rueda de poner los intereses de Génova por delante de los de Galicia. «Servilismo es convertir a la Xunta en una sucursal de Génova y gastar el inicio de curso en hacerle el juego a Feijóo», afirmó. Y puso dos ejemplos concretos: la negativa de Rueda, según el PSdeG, a negociar más de 550 millones de euros para Galicia y su rechazo a la condonación de la deuda.

Fuente: El Correo Gallego