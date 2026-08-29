La DGT prevé más de 540.000 desplazamientos en Galicia durante la Operación Retorno de este fin de semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa el viernes, 28 de agosto, a las 15,00 horas la Operación Especial Retorno, dispositivo que se prolongará hasta las 24,00 del lunes, 31 de agosto, para atender y garantizar la seguridad vial durante este mes del período estival. En Galicia, prevén unos 545.000 desplazamientos, que pueden superar los 1,5 millones durante estos cuatro días en todo el país.

Según ha informado la DGT en una nota, ésta es el cuarto y último de los dispositivos especiales que ha diseñado la DGT con motivo de la Operación de Tráfico Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año.

La Operación Verano 2026 está integrada cronológicamente por cuatro grandes operaciones especiales, la primera Operación Especial de verano del 3 al 5 de julio, la del 31 de julio al 2 de agosto, la Operación Especial del 14 al 16 de agosto, y la Operación Retorno del verano, del 28 al 31 de agosto.

En este contexto, el organismo ha detallado que en los últimos años viene siendo habitual que las salidas y los retornos se realicen de forma escalonada, concentrándose un importante número de desplazamientos en fines de semana y en los primeros días de cada mes, con destino principales como segundas residencias, zonas de montaña y turística de la costa, principalmente Andalucía y Levante, y espacio de acampada.

En el retorno, el flujo predominante de tráfico será en sentido hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos.

La provincia de Pontevedra será la que concentre más tráfico, el 22% y, concretamente, unos 197.000 vehículos. Le sigue la de A Coruña, con 179.000 desplazamientos que suponen el 20% del total. Ourense sumará el 10%, con 89.000 vehículos, mientras que Lugo, registrará 80.000 desplazamientos (el 9%).

Uso obligatorio de la V-16

Por otro lado, éste será el primer verano con obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo.

Desde el pasado 1 de enero debe utilizarse este dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz, sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los paneles de mensajería variable situados en las carreteras.

De este modo, se facilita que puedan adoptar medidas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. La implantación de la V-16 conectada está suponiendo un salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras.

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Gracias a la transmisión automática de información en tiempo real, la plataforma DGT 3.0 dispone de una visión mucho más completa y actualizada de lo que sucede cada día en la red viaria, lo que mejora la gestión el tráfico y contribuye a reforzar la seguridad vial. Los datos reflejan claramente ese avance. Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, en la actualidad esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes.