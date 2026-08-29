Cómo consultar el estado de las carreteras en Galicia este fin de semana de operación retorno: mapa de la DGT, cámaras y teléfono 011

El último fin de semana de agosto es también uno de los momentos del verano con mayor movimiento en las carreteras. La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene en marcha desde las 15.00 horas del viernes 28 de agosto la Operación Especial Retorno, que se prolongará hasta las 24.00 horas del lunes 31.

En Galicia están previstos alrededor de 545.000 desplazamientos durante estos días, que pueden superar los 1,5 millones durante estos cuatro días en todo el país. En la comunidad, la provincia de Pontevedra concentra la mayor previsión, con unos 197.000, seguida de A Coruña, con 179.000; Ourense, con 89.000; y Lugo, con 80.000.

Ante este incremento del tráfico, Tráfico recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje y valorar posibles rutas alternativas si existen retenciones, accidentes u otras incidencias.

El mapa de la DGT para consultar el tráfico en tiempo real

Una de las herramientas más útiles es el mapa de tráfico de la DGT, disponible a través de su página web. Permite conocer en tiempo real las principales incidencias que afectan a la red viaria.

La información se actualiza automáticamente durante las 24 horas con los datos introducidos por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Gestión de Tráfico. De esta forma es posible comprobar antes de salir si existen retenciones, accidentes, carreteras cortadas u otros problemas de circulación en el recorrido previsto.

Cámaras de tráfico de la DGT

Otra posibilidad es consultar las cámaras de tráfico de la DGT, especialmente útiles para comprobar visualmente cómo se encuentra un determinado tramo.

La herramienta permite filtrar las cámaras por provincia y carretera, por lo que puede resultar especialmente práctica antes de acceder a autovías, autopistas o puntos en los que se estén registrando problemas de circulación.

El teléfono 011 para saber cómo están las carreteras

Quienes necesiten información sobre la circulación también pueden recurrir al 011, el teléfono de información de carreteras.

La DGT mantiene este número entre sus canales oficiales para conocer el estado de la circulación y posibles incidencias. También difunde información a través de los boletines de tráfico de radio y televisión y de sus cuentas oficiales en X, especialmente @InformacionDGT, dedicada a informar de accidentes, retenciones y otras alteraciones de la circulación.

La recomendación es consultar estos servicios antes de iniciar el viaje. Si ya se está circulando, cualquier consulta debe realizarla un acompañante o hacerse con el vehículo detenido en un lugar seguro.

¿Cuáles serán las peores horas para viajar?

La DGT prevé que el tráfico intenso se mantenga durante buena parte del fin de semana.

Este sábado 29 de agosto, las mayores complicaciones se esperan principalmente entre las 9.00 y las 13.00 horas, coincidiendo con los desplazamientos hacia segundas residencias, playas y otros destinos de ocio.

El momento más complicado llegará previsiblemente el domingo 30, cuando a los movimientos hacia las zonas costeras de la mañana se sume la operación retorno. Tráfico espera las mayores intensidades en los principales ejes viarios entre las 16.00 y las 23.00 horas.

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El lunes 31 continuará el regreso de quienes hayan finalizado sus vacaciones, aunque de una manera más repartida durante la jornada. La franja considerada más desfavorable será entre las 15.00 y las 24.00 horas, cuando finalizará oficialmente la operación especial.