Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grupos de dueloCrisis calamarCelta - OsasunaViolencia en CeutaPrecio de la viviendaMorosos comunidades de vecinosObras en Ons
instagramlinkedin

Obdulia Taboadela sustituye a Julio Abalde como subdelegada del Gobierno en A Coruña

Abalde, también exrector de la Universidade da Coruña, hará efectiva su jubilación el lunes 31 de agosto

Obdulia Taboadela y Julio Abalde, en un acto del PSOE en 2025

Obdulia Taboadela y Julio Abalde, en un acto del PSOE en 2025 / Iago López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, nombrará a Obdulia Taboadela nueva subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, tras la jubilación de Julio Abalde, que se hará efectiva el próximo lunes, 31 de agosto. Obdulia Taboadela tomará posesión del cargo a mediados de septiembre, una vez que deje el Congreso de los Diputados, donde es diputada por la provincia de A Coruña desde 2023.

Pedro Blanco agradeció el compromiso mostrado por Julio Abalde durante su etapa en la Subdelegación, desde donde, asegura, "impulsó la acción del Gobierno de España en la provincia, facilitando inversiones y consolidando vías de colaboración permanente con el resto de administraciones y organismos en beneficio de la ciudadanía".

El delegado del Gobierno destacó de la nueva subdelegada su experiencia y profundo conocimiento de la realidad de la provincia de A Coruña y de las dinámicas del cargo. Además, la animó a dar continuidad al trabajo que venía desarrollando Julio Abalde, dándole un nuevo impulso.

Noticias relacionadas

Obdulia Taboadela (Madrid, 1964) es doctora en Sociología y profesora titular de la Universidade da Coruña, y está especializada en mercado laboral, migraciones internacionales y estudios de género. Anteriormente ocupó el cargo de subdelegada del Gobierno en A Coruña entre 2004 y 2007 y fue concejala del Ayuntamiento de A Coruña y senadora, entre otros cargos.

Fuente: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La semana más mortífera del año en Galicia: 779 fallecidos en solo siete días
  2. «Es mucho más barato monitorizar y reparar las fugas de agua de la red que construir otro embalse»
  3. Los controles de la PAC detectan en Galicia casi la mitad de las irregularidades de bienestar animal de España
  4. Todo lo que se conoce de Fly2Galicia: la trayectoria de su fundador, su sede, la aerolínea rumana y los vínculos con Israel
  5. La Xunta se quedará con los saldos de cuentas bancarias que lleven 20 años abandonadas
  6. La Xunta rechaza ampliar los conciertos de 52 centros privados: casi uno de cada tres está en Vigo
  7. La gallega Ángela, 16 años y una vida con síndrome de Joubert: «Nos dieron un nombre, pero nadie sabía decirnos qué iba a pasar»
  8. Galicia se fue a dormir entre truenos: más de 2.000 rayos y nuevos avisos por lluvia para este lunes

Obdulia Taboadela sustituye a Julio Abalde como subdelegada del Gobierno en A Coruña

Obdulia Taboadela sustituye a Julio Abalde como subdelegada del Gobierno en A Coruña

Galicia ya tiene en funcionamiento la ruta por su litoral: 1.400 kilometros y 52 etapas

Galicia ya tiene en funcionamiento la ruta por su litoral: 1.400 kilometros y 52 etapas

Así será por dentro el nuevo San Caetano: silla para el jefe por 850 euros y papeleras a 700 euros cada una

Así será por dentro el nuevo San Caetano: silla para el jefe por 850 euros y papeleras a 700 euros cada una

Galicia mantiene el podio en escolarización infantil de 0 a 3 años

Galicia mantiene el podio en escolarización infantil de 0 a 3 años

Los inmigrantes de Galicia son los que mejor hablan la lengua cooficial de su comunidad

Los docentes universitarios gallegos, en la retaguardia del rendimiento investigador acreditado en España

Los docentes universitarios gallegos, en la retaguardia del rendimiento investigador acreditado en España

Los médicos de familia envejecen y están más cerca de jubilarse: su edad media ya supera los 48 años en Galicia

La Consellería de Sanidade confirma un brote de sarna activo en la residencia DomusVi de Monforte de Lemos

La Consellería de Sanidade confirma un brote de sarna activo en la residencia DomusVi de Monforte de Lemos
Tracking Pixel Contents