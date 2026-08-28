La mayor aerolínea del mundo confirma su ruta entre Oporto y su 'hub' con más de 100 destinos propios

La mayor aerolínea del mundo en flota y pasajeros se acercará a Galicia el próximo año. American Airlines acaba de confirmar su aterrizaje en el aeropuerto de Oporto desde el 28 de marzo de 2027, lo que permitirá conectar a la Eurorregión que se extiende hasta el norte de Portugal con uno de los cinco principales hubs de esta compañía: Filadelfia.

Tal y como publicó FARO en febrero la ruta ya había sido avanzada por la propia compañía en lo que suponía un salto cualitativo para un aeropuerto que parece no encontrar su techo y que capta cada vez más gallegos en detrimento de las terminales de Galicia, particularmente de Peinador. Sin embargo, este jueves 26 de agosto ha sido ratificada dentro de la presentación de las nuevas rutas internacionales que utilizará con su nuevo avión. La misma tendrá un vuelo diario por sentido y operará durante todo el año.

«Oporto es exactamente el tipo de nuevo mercado que el Airbus A321XLR nos permite atender», aseguró hace unos meses a los miembros de su equipo Brian Znotins, vicepresidente sénior de Planificación de Red y Programación de American Airlines, durante la conferencia anual de liderazgo de la aerolínea. Este modelo es el caballo de batalla de Airbus para la nueva era de la aviación abierta en el Atlántico norte. Con un único pasillo y gran alcance permite abrir rutas menos densas, aumentar frecuencias y maximizar ocupaciones en destinos que normalmente no serían rentables. Iberia, quien fue su cliente de lanzamiento a nivel mundial, las ha utilizado para su nuevo despliegue en todo Norteamérica.

Entre las nuevas conexiones anunciadas se encuentra también el Charlotte-Barcelona o el Chicago-Tokio Narita. Entre las novedades desde Filadelfia destacan Viena o Quito, lo que da cuenta de la versatilidad de este avión.a joya de Airbus para vuelos de largo radio: el A321XLR de pasillo único y gran alcance que American estrenó en diciembre de 2025. Estas aeronaves están dotadas con 20 asientos Flagship Suite en clase Business, 12 asientos Premium en clase Turista y plazas para otros 123 en clase Turista. En total, 155 plazas por vuelo.

La importancia de Filadelfia

La ciudad de la Campana de la Libertad o Rocky Balboa juega un papel clave en las rutas entre Estados Unidos y Europa. American Airlines tiene en ella uno de sus centros de conexión más importantes, siendo el principal hub para el noreste del país. Su gran base de Dallas-Fort Worth actúa como gran eje nacional desde Texas, Miami es la puerta de entrada hacia el Caribe y el resto de las Américas y Chicago O'Hare, la referencia del Midwest y los Grandes Lagos. En cambio, Filadelfia ejerce como alternativa a Nueva York para los estados fundadores del país hace 250 años.

Más de 6.000 vuelos diarios, 60 países y 200 millones de pasajeros Según ha destacado la aerolínea, American Airlines es la compañía global premium que conecta a más estadounidenses con el mundo. Con raíces que se remontan a un transportista de correo aéreo en el medio oeste de Estados Unidos en 1926, American opera hoy más de 6.000 vuelos diarios a más de 350 destinos en más de 60 países y atiende a más de 200 millones de clientes al año. Impulsado por un equipo orgulloso y talentoso de 130.000 profesionales de la aviación, el equipo de American hace realidad el propósito de la aerolínea de cuidar a las personas en el viaje de su vida cada día. Centenario «La aerolínea más grande del mundo celebra con orgullo su año centenario en 2026, alcanzando un hito que refleja un siglo de innovación y el espíritu Forever ForwardSM que cambió la industria y el mundo. American introdujo el primer servicio programado de carga aérea, la primera sala VIP de aeropuerto y el primer programa de fidelización de una aerolínea, y continúa reinventando la experiencia del cliente hoy. La aerolínea también es miembro fundador de la alianza Oneworld, cuyos miembros prestan servicio a más de 900 destinos en todo el mundo», cifran desde American Airlines

American Airlines cuenta con 125 destinos desde la capital de Pensilvania, el doble que desde el JFK de Nueva York, que se centra en los viajeros hacia la Gran Manzana. En ella cuenta con una cuota de mercado de casi el 70%, lo que complica que otra compañía ejerza de competencia desde este lado del océano. Así, deja a apenas una escala destinos como San Louis, Indianápolis, Detroit o Memphis, entre otros, que no tienen conexión directa ni siquiera desde Madrid-Barajas.

Esta ruta a Estados Unidos se sumará a las que tienen ya actualmente TAP y United Airlines a Newark (ruta estrenada por United en Galicia este año); Delta, a Nueva York y TAP, a Boston. Oporto se une de esta forma a la red europea de American Airlines y engorda su importante parrilla de destinos intercontinentales. En Portugal no será su primer destino, ya que opera de forma regular en Lisboa durante todo el año.