Mayo del 27: el curso político gallego arranca con dos urnas en el horizonte

Hay veranos que sirven para descansar y otros que son propicios para tomar posiciones. El de la política gallega ha sido, aparentemente, de los primeros. Pero bajo la calma de un agosto sin cientos de miles de hectáreas ardidas y sin un aroma a vegetación quemada se han ido colocando las piezas de un curso que empieza con demasiadas cosas pendientes y una fecha que ya pesa sobre todos: mayo de 2027. Una cuenta atrás que discurrirá en paralelo a la política nacional y a unos comicios generales que deberán celebrarse antes del siguiente 23 de agosto. Las municipales todavía quedan lejos en el calendario, pero empiezan a estar demasiado cerca en la cabeza de PPdeG, BNG y PSdeG.

La rentrée tendrá su primer termómetro parlamentario el martes, con la reunión de la Xunta de Portavoces que fijará el orden del día del pleno del 8 y 9 de septiembre. Será el regreso efectivo de la actividad tras el parón de agosto y llegará con BNG y PSdeG preparados para exigir explicaciones por la gestión sanitaria del verano, que ambos partidos califican de «caótica». El debate de los incendios, protagonista recurrente de otras vacaciones menos tórridas, ha perdido este año espacio ante otro problema que se ha instalado en la agenda gallega: la sequía.

Aunque la Xunta llega con otro balance, los populares de Alfonso Rueda sostienen que la oposición permanece «a la deriva», instalada en sus «intereses partidistas» que, para ellos, nada tienen que ver con Galicia. La sanidad, la educación y la financiación autonómica llevan ya un tiempo encabezando el catálogo de reproches al Ejecutivo gallego, mientras las relaciones más allá del Padornelo con el Gobierno central han ido acaparando terreno hasta convertirse en una suerte de escenario paralelo de la política de Galicia. La transferencia de la AP-9, las demás competencias reclamadas por la comunidad, el modelo de financiación autonómica o la gestión del reparto de menores migrantes en Ceuta serán los temas principales en este inicio de curso. Nada nuevo, en realidad.

El PPdeG abre fuego con Feijóo

El Partido Popular será el encargado de escenificar el arranque del curso este sábado en Cerdedo-Cotobade, en su tradicional encuentro, con Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda compartiendo cabeza de cartel. Rueda retomará formalmente el lunes la actividad con el primer Consello de la Xunta tras el paréntesis estival. Sobre la mesa estarán los asuntos pendientes y, especialmente, la elaboración de los presupuestos autonómicos, cuyo proyecto debe estar listo en octubre. Será uno de los primeros grandes test del curso y una pieza importante para medir la capacidad del Gobierno gallego para imponer su agenda frente a una oposición que pretende convertir el pleno de septiembre en el primer ajuste de cuentas del otoño.

En el PPdeG ya han fijado su línea de salida. «Seguiremos exigiendo la igualdad entre todos los españoles, que Galicia no sea menos que nadie, trabajaremos para mejorar los servicios que prestamos a la ciudadanía y seguiremos la senda de la estabilidad», resumen los populares a la agencia Efe. Es decir, Madrid en el centro mientras resulte políticamente rentable.

El BNG endurece el eje social y reclama más autogobierno

Por su parte, Ana Pontón retomó ya su agenda esta semana con una visita al municipio de Cariño (A Coruña), mientras que el BNG afronta septiembre con una doble dirección. Por un lado, reforzar el discurso sobre los problemas que más afectan al bolsillo de los gallegos y a los servicios públicos. Por otro, volver a colocar el autogobierno como una cuestión de poder efectivo.

La Executiva Nacional se reunirá el lunes, después de una primera reunión interna de su grupo parlamentario esta mañana para ir preparándose. El coste de la vida, la crisis de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos serán sus principales ejes, con la sanidad como uno de los ejemplos más visibles. A ello se suman la denuncia de la infrafinanciación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y las dificultades de la vuelta al 'cole'.

El Bloque Nacionalista Galego apuesta, de nuevo, por recuperar espacio para una agenda propia y diferenciada frente al pulso permanente entre la Xunta y el Gobierno de Pedro Sánchez. La cuestión de la Autopista del Atlántico se erige como una de sus banderas y los nacionalistas seguirán reclamando un sistema de financiación que le otorgue a Galicia «la llave de su dinero». En su esquema de prioridades ocupan un lugar importante la defensa de los derechos de la infancia y del sistema de protección de menores —sobre todo en las circunstancias actuales en Ceuta— y que, a su juicio, presenta graves deficiencias en Galicia. En ese sentido, la línea de Pontón buscará mantener el equilibrio entre la oposición frontal a la gestión del gobierno de Rueda, más allá del clásico eje Galicia-Madrid.

El PSdeG busca el flanco autonómico

Mientras tanto, los socialistas ya preparan el próximo pleno para hacer balance de unos meses en los que denuncian «falta de planificación y de gestión» en la sequía, la financiación, la sanidad y la educación. Su argumento busca precisamente desactivar la principal herramienta discursiva del PPdeG. Según el PSdeG, «la Xunta activa la maquinaria cuando puede señalar a Madrid» pero «desaparece» cuando la responsabilidad es exclusivamente autonómica. Los socialistas sitúan ahí estas problemáticas y reprochan además al Gobierno gallego que siga sin querer «sentarse a negociar» la propuesta de financiación autonómica del Ejecutivo central.

Con la vista puesta en las elecciones municipales, el PSdeG advierte al PP de que en un ayuntamiento «no hay donde esconderse». Así pues, la política gallega sale poco a poco del Pazo do Hórreo y se desplaza hacia los 313 concellos, donde aterrizarán sus discursos y donde no todos juegan la misma partida.

Los principales candidatos de las capitales ya están designados y los tres grandes partidos del país han iniciado procesos para completar unas candidaturas que tendrán que acabar cubriendo los municipios gallegos. El PPdeG dio el primer paso el 17 de julio al anunciar sus cabezas de cartel para las cuatro capitales de provincia. El BNG y el PSdeG también han movido ficha y los socialistas iniciaron en junio el proceso de primarias. Sin embargo, queda una buena parte del trabajo fino: listas, pactos, equilibrios territoriales y candidaturas en los municipios donde la pugna se presenta más abierta. Monforte de Lemos, con un alcalde inmerso en una causa judicial por acoso sexual por la que fue expulsado del PSOE y dimitió como presidente de la Diputación de Lugo, es uno de esos casos.

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Y, por encima de todo, estará la incógnita de las generales. Nadie sabe todavía cuándo se celebrarán, pero tienen una fecha límite. Hasta entonces, Galicia afronta un curso en el que prácticamente todo estará atravesado por dos calendarios a la vez: el de la política institucional y el de las urnas.

Fuente: El Correo Gallego