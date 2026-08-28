Los inmigrantes de Galicia son los que mejor hablan la lengua cooficial de su comunidad

Los inmigrantes residentes en Galicia son, entre los de las cinco comunidades bilingües analizadas en un nuevo estudio, los que muestran un mayor dominio de la lengua cooficial de su territorio. El conocimiento del gallego supera con claridad al que los extranjeros declaran tener del catalán, el valenciano o el euskera. Sin embargo, esa mayor competencia lingüística no se traduce en una ventaja apreciable para acceder a empleos cualificados, algo que sí sucede con el catalán en Cataluña y Baleares y, sobre todo, con el euskera en el País Vasco.

Así lo concluye el estudio elaborado por la Universitat de Lleida y la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y publicado este año en el Journal of International Migration and Integration, con datos de la Encuesta de Población Activa de 2014 y 2021. Los participantes valoraron su capacidad oral tanto en castellano como en la lengua cooficial de su comunidad en una escala de cuatro niveles, siendo el nivel 1 el más bajo y el 4, el más alto. Galicia obtiene, con diferencia, la puntuación media más elevada en la lengua regional: 2,36 puntos sobre cuatro. Le siguen Cataluña, con 1,59; Baleares, con 1,52; la Comunidad Valenciana, con 1,31; y País Vasco, con 1,13.

La misma diferencia se observa al mirar los niveles más bajos de conocimiento. En Galicia, un 31,8% de los inmigrantes declara no saber gallego o tener únicamente un nivel inicial. El porcentaje asciende al 53,1 % entre los residentes en Cataluña, al 60,5% en Baleares, al 74,5 % en la Comunidad Valenciana y al 81,6% en País Vasco. Otro 23% declara un nivel intermedio de gallego (cifra solo superada por el 23,2% de los inmigrantes residentes en Cataluña que declaran un nivel intermedio de catalán) y cerca de un 19%, avanzado.

Laboralmente, sin embargo, el estudio no detecta que ese mayor dominio del gallego suponga una ventaja. Los investigadores comprobaron después si hablar mejor la lengua cooficial se relacionaba con una mayor facilidad para tener trabajo o para acceder a empleos cualificados. Para evitar que el resultado se debiera simplemente a que quienes dominan más la lengua también tienen, por ejemplo, más estudios o llevan más tiempo en España, tuvieron en cuenta factores como la edad, la formación, el sexo, el origen o el momento de llegada al país.

En Galicia no encontraron ninguna ventaja estadísticamente significativa asociada a hablar mejor gallego, ni para tener empleo ni para acceder a puestos cualificados. El contraste es especialmente llamativo con País Vasco: allí, aunque los inmigrantes son los que menos dominan la lengua regional, cada nivel adicional de euskera se relaciona con 9,3 puntos más de probabilidad de ocupar un empleo cualificado. También en Cataluña y las Islas Baleares se aprecia una asociación significativa entre conocer la lengua cooficial y tener un empleo cualificado, aunque más modesta.

Los autores apuntan a la diferente presencia social e institucional de cada lengua para explicar estas diferencias. Consideran que en Galicia el gallego tiene una presencia más débil en el mercado laboral y es menos habitual como requisito formal en empleos de la Administración, la educación o la sanidad que el catalán o el euskera en sus respectivos territorios. También señalan el mayor peso gallego de actividades como el sector primario, en las que las competencias lingüísticas tienen menos incidencia en el acceso a empleos cualificados.

El trabajo concluye, por lo tanto, que la cooficialidad por sí sola no garantiza un retorno laboral para quienes aprenden una lengua regional. Galicia ofrece así una paradoja especialmente llamativa: es la comunidad donde los inmigrantes muestran un mayor dominio de la lengua cooficial, pero ese conocimiento no se asocia con una ventaja para acceder a los empleos más cualificados.