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Crisis habitacional

El Gobierno traspasa los primeros 800 millones de euros del nuevo Plan de Vivienda a las comunidades: Galicia recibe 45,6 millones

La Xunta considera «insuficientes» los fondos y recuerda que no comparte el modelo de financiación

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el pasado año en las obras de construcción de un edificio de 24 viviendas de promoción pública en Santiago, acompañada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el pasado año en las obras de construcción de un edificio de 24 viviendas de promoción pública en Santiago, acompañada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. / Antonio Hernández Rios

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R. S. C.

Santiago

El Ministerio de Vivienda ya completó la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, compuesta por 800 millones de los 7.000 millones que contempla esta planificación durante toda su vigencia. A Galicia le corresponden un total de 45,6 millones.

La Consellería de Vivenda confirmó la recepción de los fondos pero remarca que son «insuficientes» y recuerda que la Xunta de Galicia «no comparte» el modelo de financiación «impuesto» a las comunidades, que para Galicia supone asumir una cofinanciación del 40%. Así, «mientras Galicia quintuplica la aportación, el Estado apenas la duplica», lamenta.

El Ejecutivo gallego vuelve a acusar al Gobierno de actuar «con improvisación, sin diálogo con las comunidades autónomas y cambiando las reglas de juego en el último momento», puesto que denuncian que los fondos llegaron sin convenio alguno que fije las condiciones de la cofinanciación.

Con todo, según destacan, Galicia participa en el plan y «cumple con responsabilidad». Vivenda alega que la llegada tardía de los fondos les obligó a hacer convocatorias vinculadas con el plan en pleno verán, que tendrán que estar resueltas en diciembre.

Sobre esto, recuerdan que la Xunta convocó el pasado 19 de agosto las primeras ayudas vinculadas con el plan para la adquisición o autopromoción de vivienda por menores de 36 años en ayuntamientos con menos 10.000 habitantes por un presupuesto de dos millones de euros.

Además, el día 21 lanzaron las ayudas destinadas a la rehabilitación en las áreas de rehabilitación integral (ARI) de los caminos de Santiago y de la Ribeira Sacra para 2026, a las que se destinará una inversión de más de 2,8 millones de euros.

Respuesta «contundente»

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señaló que el compromiso del Gobierno de España con todas las administraciones públicas ha sido «desde el primer momento» dar una respuesta «clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda».

Asimismo, detalló que esta primera anualidad ya permitirá «hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia».

Para garantizar una gestión transparente y eficiente de estos recursos, el Ministerio activó el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial por la que se regulan los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de acuerdo con el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el propio Plan.

Desde el Ministerio señalan que la puesta en marcha de un sistema común de intercambio de información permitirá realizar un seguimiento periódico y con detalle de los avances del nuevo Plan Estatal, lo que se traducirá en la elaboración de informe trimestrales y anuales para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos.

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El objetivo es garantizar los aspectos esenciales recogidos en el Plan Estatal de Vivienda, como la protección permanente de las viviendas impulsadas con este programa —sin posibilidad de descalificación— o su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos.

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