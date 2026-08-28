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Galicia ya tiene en funcionamiento la ruta por su litoral: 1.400 kilometros y 52 etapas

Rueda defiende que esta ruta contribuirá a «preservar y dinamizar la costa gallega, aparte de sumar un nuevo atractivo turístico a la comunidad»

Rueda y Ángeles Vázquez recorren en bicicleta un tramo del Camino del Litoral, en Ribadeo.

Rueda y Ángeles Vázquez recorren en bicicleta un tramo del Camino del Litoral, en Ribadeo. / FdV

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R. S. C.

Santiago

El Camiño do Litoral de Galicia se ha puesto oficialmente en funcionamiento este viernes después de terminar su señalización, con lo que se completa un total de 1.400 kilómetros de recorrido dividido en 52 etapas que pasan por 78 municipios.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recorrió un tramo en bicicleta en el municipio de Ribadeo, acompañado de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y otras autoridades. En su opinión, esta ruta contribuirá a «preservar y dinamizar la costa gallega, aparte de sumar un nuevo atractivo turístico a la comunidad». Según recordó, Galicia es la autonomía que cuenta con más kilómetros de costa de toda España, por lo que es «una pequeña joya que estaba ahí» y había que «poner en valor». Por esta razón, animó a gallegos y visitantes a disfrutar de la experiencia.

La ruta que une todo el litoral gallego, desde Ribadeo hasta A Guarda (Pontevedra), puede recorrerse a pie o en bicicleta y cuenta con una aplicación móvil donde hay disponible información de las etapas, los establecimientos turísticos y los elementos de interés cultural que hay en el entorno.

Dinamizar la costa

En su intervención, Rueda puso en valor el trabajo que hay detrás de esta iniciativa para cuidar y dinamizar la costa gallega, una zona en la que reside más de la mitad de la población y donde se sitúa un importante eje económico, ya que el sector productivo ligado al mar genera 9.000 millones de euros.

El presidente gallego aseguró que ha que ser «posible vivir en el litoral y del litoral, sin destruirlo, sino todo lo contrario, manteniéndolo cada vez mejor y conservando este tesoro, pero sin renunciar la actividad económica que siempre hubo».

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Además, destacó que la puesta en marcha del Camiño do Litoral ha sido posible porque Galicia antes reclamó y consiguió el traspaso de las funciones y servicios de gestión de su territorio costero

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