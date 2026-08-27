Salud
La Consellería de Sanidade confirma un brote de sarna activo en la residencia DomusVi de Monforte de Lemos
El pasado 18 de junio fue declarado un brote con 16 casos, y este jueves se confirmaron otros seis
R. S. C.
La Consellería de Sanidade ha confirmado la existencia de un brote de sarna activo en la residencia de mayores DomusVi del municipio lucense de Monforte de Lemos.
Así, fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press han indicado que el 18 de junio fue declarado un brote con 16 casos, que «recibieron el tratamiento oportuno». Dicho brote todavía no está finalizado ya que, este jueves, Sanidade ha recibido la actualización de seis nuevos casos diagnósticos. Hay que tener en cuenta que los síntomas pueden tardar en aparecer entre dos y ocho semanas.
Además, el tiempo estipulado en el protocolo para dar por finalizado el brote es de ocho semanas «desde la identificación del último caso». El departamento autonómico ha asegurado que «está en contacto» con la dirección de la residencia, que «sigue todas las indicaciones del protocolo».
La CIG pide más información
En este contexto, la Unión Local da CIG de Monforte ha denunciado la situación de la residencia y ha exigido que la dirección informe sobre la situación actual del brote, las medidas adoptadas desde su detección, las indicaciones recibidas por parte de las autoridades sanitarias y, «si no lo hicieron ya», demanda la «activación y aplicación efectiva» del protocolo de actuación ante la sarna humana en instituciones con cuidadores».
Asimismo, la central sindical ha puesto el foco en la «falta de personal» en el centro que como consecuencia genera una «importante sobrecarga de trabajo» para el cuadro de persona. «No se estaría cumpliendo el ratio de personal necesario para garantizar una atención digna, segura y de calidad a las personas residentes», ha denunciado la CIG en un comunicado.
Por todo ello, ha pedido a la dirección de la residencia que adopte «de manera inmediata» las medidas necesarias para «garantizar una dotación suficiente de personal y el cumplimiento de las ratios correspondientes».
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