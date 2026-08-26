La Xunta vaticina «avances» en el plan del gallego durante los próximos días

El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha afirmado este miércoles que la Xunta de Galicia espera que durante «los próximos días» puedan producirse «avances» relativos a las negociaciones para la actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.

Preguntado sobre este tema, López Campos ha respondido que las reuniones con formaciones políticas para llegar a un acuerdo «no han parado de producirse en el mes de agosto» y ha agradecido la «buena disponibilidad» tanto del PSdeG como de Democracia Ourensana, así como del PPdeG, en este sentido.

«Entregamos el documento en el Parlamento y nos consta que durante todas estas semanas han estado manteniendo reuniones para intentar llegar a acuerdos, intentar avanzar en aquellos puntos donde existen ciertas cuestiones, ciertos matices», ha agregado el titular de Cultura, que no ha aclarado en qué consisten las diferencias entre los grupos.

A su vez, se ha reafirmado en sus críticas a un BNG que «dio un portazo absoluto» sobre esta cuestión «hace un año y medio». El conselleiro ha recalcado que, pese a ello, «se le dio la oportunidad» de incorporarse al proceso actual de negociación, pero «su actitud sigue siendo exactamente la misma». «Una actitud excesivamente radical que creo que no favorece para nada el asunto central, que es la defensa de nuestro idioma, cuando yo siempre digo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa», ha aseverado.

Tras lamentar que el BNG no haya mostrado «ningún interés» en «escuchar, participar ni en aportar absolutamente nada», ha contrapuesto esta actitud con la que, a su modo de ver, muestran las otras organizaciones con representación en el Parlamento autonómico, así como entidades que forman parte del ecosistema social y cultural de la comunidad, a las que sí ve «implicadas y comprometidas».

Bajo esta premisa, ha proclamado que no le cabe «ninguna duda» de que habrá «avances» e información al respecto «en los próximos días». «Espero y deseo que al final sea un proceso que sirva para materializar ese compromiso que la sociedad gallega nos exige. Que al final exista un acuerdo en torno a la lengua gallega y que todos seamos capaces de seguir fortaleciendo el bien más preciado que tenemos que es nuestra lengua, nuestra cultura», ha dicho.