Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña

Volotea es la única aerolínea que se ha presentado al concurso del Consorcio de Turismo para operar las cinco rutas propuestas: Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante. El concurso establecía un mínimo anual de 208 vuelos para las rutas de Málaga y Valencia, unos cuatro vuelos semanales, y de 180 para la conexión con Bilbao, que tendría unos tres o cuatro. Sevilla contará con 288 vuelos durante el primer año, que equivalen a unos cinco o seis semanales, y tendrá que aumentar a 352 en los siguientes, lo que subiría en uno o dos vuelos la frecuencia semanal. Alicante comenzará con 146, lo que equivale a dos o tres a la semana, y deberá alcanzar los 180 anuales desde la segunda anualidad.

Ahora continuará el proceso administrativo con la aportación de documentación y la realización de los trámites necesarios. Si se cumplen los requisitos, el contrato quedará formalizado este otoño. «Nuestra intención es que, antes de que finalice este año, los primeros aviones puedan cubrir las nuevas rutas», indicó la alcaldesa, Inés Rey.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de prorrogar otro año más. El gasto de estas conexiones será superior a los 6,5 millones de euros en total.

Este podría ser el regreso de Volotea al aeropuerto de Alvedro, que ya funcionó con diferentes rutas. Las últimas fueron a Málaga y Valencia, que se suprimieron en abril al concluir el contrato.

«Seguimos apostando por Alvedro y por prestar el mejor servicio público a los coruñeses y coruñesas», señaló Rey, quien también destacó la oportunidad que supone para la ciudadanía la posibilidad de contar con estos cinco nuevos destinos, que se suman a los nacionales que ya operan desde Alvedro: Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife Norte. Se mantienen además las conexiones internacionales con Milán y Ginebra.

Rutas internacionales

Próximamente, recordó la alcaldesa, el Consorcio convocará también un concurso específico para las rutas internacionales, con el objetivo de promocionar la ciudad fuera de España, pero también de contar con vuelos directos que faciliten la conectividad de A Coruña con los cinco continentes. En este caso, cuenta con el apoyo de Inditex a través de un convenio para fortalecer los enlaces del aeropuerto de Alvedro y promocionar la ciudad a través de citas como la Regata de Grandes Veleros 2027 y las exposiciones de la Fundación Marta Ortega.

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En la documentación se marcan «específicamente» los destinos de Lisboa, París, Londres y Estambul.

Fuente: La Opinión A Coruña