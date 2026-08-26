El PSdeG denuncia un ataque a su sede de O Vicedo, que ha aparecido con pintadas, y alerta contra la «escalada de odio»

El PSdeG de la provincia de Lugo ha presentado denuncia por un ataque vandálico en su sede de O Vicedo, que este miércoles ha aparecido con pintadas con los mensajes «menos putas» y «menos moros», y ha condenado este «ataque a la libertad y a la propia democracia».

En un comunicado, el partido socialista de la provincia lucense ha lamentado que este mensaje «solo busca sembrar odio, intimidar y señalar a quien piensa diferente», y ha advertido de que se trata «de un nuevo episodio en una escalada de odio y vilencia política que resulta absolutamente intolerable».

Según han apuntado la formación, éste es ya el tercer ataque contra una sede del PSdeG en Galicia en este mes de agosto, tras las pintadas en la Casa del Pueblo de Ferrol y el lanzamiento de una botella contra la fachada en la sede socialista de Foz, donde se registraron daños en uno de los cristales.

«Son ataques reiterados contra sedes de un partido democrático y no podemos normalizarlos. La discrepancia política tiene que expresarse con la palabra y dentro de las reglas de la democracia. El insulto, el racismo, las ameazas o los ataques contra sedes políticas no tienen cabida», han subrayado desde la dirección provincial socialista.

Además, han advertido de que estos episodios «son el eco de un clima político en el que determinados discursos de la derecha y la extrema derecha llevan demasiado tiempo normalizando el insulto, la descalificación y la demonización del adversario». En definitiva, estos ataques, aseverán, «no surgen de la nada».

De hecho, han recordado que en septiembre de 2025 la sede provincial del PSdeG sufrió dos ataques en apenas once días, con pintadas ofensivas, insultos y mensajes vinculados a la extrema derecha.

«El PSOE es un partido democrático, de gobierno y con más de 145 años de historia. Frente a los que pretenden sembrar odio y división, nuestra respuesta sequirá siendo más democracia, más diálogo y más compromiso con la ciudadanía», zanja la formación sobre esta cuestión.