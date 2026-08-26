No llovía tanto en Galicia en un solo día de agosto desde la pandemia

Las lluvias que atraviesan Galicia este miércoles están dejando ya registros poco habituales para un mes de agosto. A media tarde, la estación de Cee, en A Coruña, acumula 74,1 litros por metro cuadrado, una cifra que todavía puede aumentar a lo largo de la jornada y que supera los mayores registros en 24 horas anotados en cualquiera de los cinco agostos anteriores.

Para encontrar un episodio más lluvioso en este mes hay que remontarse a agosto de 2020, cuando la estación de Labrada, en Abadín, llegó a recoger 135 litros por metro cuadrado en 24 horas. Desde entonces, los máximos de agosto habían quedado bastante por debajo: 54 litros en 2021, 58 en 2022, apenas 10 en 2023 y 71 en 2024.

El contraste es todavía mayor con el año pasado. El informe climatológico de MeteoGalicia correspondiente a agosto de 2025 sitúa el máximo diario del mes en 27 litros por metro cuadrado en la estación de Muralla, en Lousame, seguido de los 26 litros registrados en Lourizán.

El dato de este miércoles es, además, provisional. Los valores difundidos por MeteoGalicia se actualizan durante el día, por lo que los acumulados definitivos podrían ser superiores. A última hora de la tarde, Cee encabezaba claramente las precipitaciones, seguida de A Gándara, en Vimianzo, con 56,4 litros, y Camariñas, con 45,3.

El dato de Cee es ya el mayor acumulado registrado en un día de agosto en Galicia desde 2020, aunque no supone, con los datos analizados, un récord histórico del mes. Aquel agosto de la pandemia continúa por ahora como referencia reciente, con los 135 litros registrados en Abadín.

Manzaneda registra 5ºC a mediodía

Por otro lado, con las lluvias también han bajado las temperaturas. De hecho, el termómetro se ha desplomado este miércoles hasta los 5,2 grados en Cabeza de Manzaneda a las 14.30 horas, la temperatura más baja registrada hasta el momento en Galicia durante la jornada, en la que muchas zonas del interior se mantienen por debajo de los 15 grados.

Curiosamente, a las 16.00 horas, el termómetro en esta localidad ourensana seguía marcando un valor bajo (6,1 grados). Según los datos de MeteoGalicia, el segundo registro más bajo se produjo durante la madrugada en Baltar, con 9,8 grados. A mediodía, Cuntis marcó 10,7 grados; Calvos de Randín, 10,9; y Riós y Viana do Bolo, 11,3 grados.

Por su parte, las temperaturas más altas se han localizado de forma puntual en A Mariña y en algunas zonas del Miño de Pontevedra y Ourense. Así, Salceda de Caselas alcanzó los 24,6 grados, mientras que Lourenzá llegó a 23,4; Arbo, a 23,3; Salvaterra do Miño, a 23,2; y Ourense, a 23,1.