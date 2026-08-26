Galicia pasa de la alerta roja por calor a la amarilla por lluvia y tormentas en solo once días

El tiempo completa su giro de 180 grados en Galicia. Varios puntos de la comunidad estarán este miércoles en alerta amarilla por la incidencia de una borrasca que dejará lluvias fuertes y tormentas intensas, apunta MeteoGalicia.

Mantendrán este nivel de alerta por lluvias el interior, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, el sur de la provincia de Ourense y el litoral de la provincia de Pontevedra. La alerta comenzará a las 09.00 horas y se extenderá hasta las 15.00 horas, al esperarse lluvias que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, las provincias de A Coruña y Pontevedra estarán en aviso amarillo, desde las 12.00 horas hasta las 18.00 horas, al esperarse tormentas localmente intensas.

Durante esta jornada la borrasca traerá un descenso moderado de las temperaturas y el viento soplará moderado del sur-suroeste y fuerte en el litoral atlántico. Esta bajada de temperaturas resalta todavía más el cambio en la meteorología de la comunidad; hace solo once días 67 municipios gallegos estaban en alerta roja por calor. Lugares como Vigo pasan de tener mínimas que rozaban los 20 grados a registrar una máxima de 23 grados para esta jornada.

Influencia anticiclónica para el fin de semana

MeteoGalicia apunta que el jueves seguiremos bajo la influencia de las bajas presiones, con una masa de aire frío llegado de latitudes superiores. Esta situación nos dejará cielos con intervalos nublados y chubascos fuertes en algunas zonas, incluso tormentosos. Las temperaturas seguirán su tendencia descendente.

A partir del viernes Galicia empezará a recuperar lentamente la influencia anticiclónica. Los cielos pasarán a alternar nubes y claros, sin descartar la persistencia de algún chubasco aislado en el tercio norte durante la tarde. Las temperaturas tendrán un ascenso moderado, sin pasar de los 25 °C.

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Hacia el final de semana se espera el paso de un frente poco activo y que la próxima semana vuelva a predominar la influencia anticiclónica en Galicia. Se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga baja con temperaturas que seguirán un ascenso progresivo.