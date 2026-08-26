Expertos reclaman que la informática sea «central» y «obligatoria» en las aulas gallegas para educar al alumnado en el uso crítico de la tecnología

Galicia será pionera en aprobar una normativa relacionada con el uso de la IA en las aulas, una necesidad que detectan los expertos del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, que considera que «no se debe dejar solos a los menores frente a las herramientas de IA». Pero tampoco, advierte la entidad, «llenar las aulas de pantallas ni sustituir al profesor por una aplicación».

Lo más relevante, defienden en un comunicado difundido este miércoles, es que el sistema educativo enseñe al alumnado a utilizar la tecnología «con criterio, autonomía y pensamiento crítico» y para ello creen que no basta una charla «puntual» sobre los riesgos de internet, sino que «la informática debe ser una disciplina central en el programa escolar para ayudar a comprender mejor el mundo que habitamos». Así lo sostiene su presidente, Fernando Suárez, quien insta a tener en cuenta estas recomendaciones en la vuelta al 'cole'.

Para Suárez hay que afrontar con claridad el debate de la tecnología en las aulas. No se trata de decir sí o no a su presencia, ya que los más jóvenes la utilizan y viven rodeados de algoritmos, pantallas, redes sociales e inteligencia artificial. «Negar la tecnología en las aulas no cambia esa realidad», apunta el experto en un contexto en el que programas como el del libro digital han evolucionado en Galicia hacia un modelo que combina las fortalezas de lo virtual con el modelo analógico tradicional a instancia de la comunidad educativa.

Una asignatura más del currículo

Para el Colexio de informáticos, la respuesta a la necesidad de formar a un alumnado crítico con la tecnología pasa por la educación. En concreto, defienden que la informática precisa ser introducida de «forma obligatoria y progresiva en el currículo como una competencia básica para toda la ciudadanía».

«Igual que aprendemos a leer, escribir, interpretar un gráfico o temer unas nociones elementales de ciencia, debemos aprender que es un algoritmo, cómo se adiestran los sistemas de IA, qué sesgos pueden incorporar, qué datos utilizan, cómo proteger nuestra privacidad y por qué no conviene delegar nuestro juicio en una respuesta automática», alega Fernando Suárez, presidente también del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática y uno de los expertos que asesoró al Gobierno en el dictamen para la futura ley de protección de los menores en los entornos digitales.

Para Suárez es «fundamental» que los centros educativos formen al alumnado en pensamiento computacional, programación, robótica, ciberseguridad, IA, análisis crítico de la información y uso responsable de los datos», junto a «formular buenas preguntas, detectar errores, contrastar fuentes, reconocer la manipulación y saber cuándo una conversación requiere de una persona y no de una máquina».

Para hacerlo posible cree que es igualmente relevante formar y acompañar al profesorado. «Nos jugamos algo más que la competitividad de nuestras empresas o la capacidad de desarrollar tecnología propia. En juego está el presente de una generación que ya convive con sistemas capaces de influir en sus decisiones, relaciones y en su percepción del mundo», advierte.

Sobre la IA y su uso por adolescentes, avisa: «No es un amigo, ni un orientador, ni un psicólogo».