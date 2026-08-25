La Xunta rechaza ampliar los conciertos de 52 centros privados: casi uno de cada tres está en Vigo

La Xunta vuelve a endurecer este curso la revisión de los conciertos educativos con los centros privados gallegos. Educación ha rechazado solicitudes de modificación o incorporación al régimen de conciertos de 52 centros, cinco más que el año pasado y 19 más que en 2024.

La evolución dibuja una tendencia clara: 33 centros con peticiones desestimadas en 2024, 47 en 2025 y 52 en 2026. En apenas dos años, el número de centros a los que la Consellería dice que no a alguna ampliación o nuevo concierto ha crecido un 57,6%.

La concentración territorial también resulta llamativa. Más de la mitad de los centros afectados están en la provincia de Pontevedra: 27 de los 52. Y 16 se encuentran solo en Vigo, casi uno de cada tres del total gallego.

La orden publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia modifica los conciertos vigentes de Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y Formación Profesional y recoge también las solicitudes desestimadas. La razón que emplea la Xunta es común para todos ellos: considera que «las necesidades educativas de la zona correspondiente al centro están satisfechas» y que no se cumplen o no concurren las condiciones necesarias para ampliar la financiación pública.

La frase es especialmente relevante en un contexto de caída continuada de la población escolar. Cada curso llegan menos niños a Infantil y Educación revisa tanto las unidades de la red pública como las que sostiene mediante conciertos en centros privados.

De 33 rechazos a 52 en dos cursos

La comparación con los dos cursos anteriores permite ver que no se trata de una cifra aislada. En 2024, la relación de centros con solicitudes desestimadas incluía 33 colegios y centros privados. Un año después fueron 47. Ahora la cifra sube a 52. Eso supone un aumento del 10,6% respecto a 2025 y del 57,6% frente a 2024.

Pontevedra concentra más de la mitad

El reparto por provincias es muy desigual. De los 52 centros con alguna petición rechazada este año: 27 están en Pontevedra; 15 en A Coruña; 6 en Ourense y 4 en Lugo. Es decir, el 52% se concentra en la provincia pontevedresa. Dentro de Pontevedra aparecen centros de A Estrada, As Neves, Bueu, Cambados, Cangas, Marín, Mos, Pontevedra ciudad y Vigo. Pero la gran concentración está en la urbe olívica.

Vigo suma 16 centros afectados

La ciudad reúne 16 centros con solicitudes desestimadas: Aloya, Daniel Castelao, Estudios Marcote, FP Montecastelo, Marcote, Nortempo Formación, Amor de Dios, Andersen Augalonga, Apóstol Santiago, Compañía de María, Labor, María Inmaculada, Padre Míguez, San José de Cluny, Quiñones de León y San Fermín. Eso significa que el 31% de todos los centros gallegos afectados están en Vigo.

Y la cifra repite prácticamente la situación del curso pasado, cuando también fueron 16 los centros vigueses con alguna petición rechazada.

No todos los rechazados pierden financiación

En muchos casos lo que se rechaza es una ampliación, una nueva unidad o una enseñanza concreta.De hecho, algunos centros aparecen simultáneamente entre los que reciben una ampliación y entre los que ven rechazadas otras peticiones. Es el caso de FP Montecastelo, en Vigo, que consigue el concierto para el segundo curso del ciclo superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, pero figura también entre los centros cuyas demás solicitudes no fueron atendidas.

Algo parecido ocurre con El Piñeiral, en Arzúa, o San Narciso, en Marín.

Por eso, las 52 negativas no equivalen a 52 aulas rechazadas ni a 52 conciertos eliminados. Son 52 centros con al menos una petición que no ha recibido financiación pública.

También hay ampliaciones

La orden no es únicamente restrictiva. La Xunta aprueba algunas modificaciones a favor de determinados centros. Entre ellas, Aceesca, en O Porriño, incorpora una nueva unidad concertada para alumnado con autismo.

También se completan varios ciclos de Formación Profesional con el concierto de sus segundos cursos: Planta Química en A Coruña, Guía en el Medio Natural en Lugo, Actividades Comerciais en Ourense, Higiene Bucodental en Arzúa y Administración de Sistemas Informáticos en Red en Vigo.

En Primaria, además, hay centros que ganan unidades mientras otros las pierden.