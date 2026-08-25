Educación
La Xunta califica de «despropósito» la reforma ministerial sobre el acceso a la docencia
Galicia presentará sus reservas a la ministra Milagros Tolón a principios de curso, aportando el modelo consensuado con las universidades públicas
¿Cómo debe ser el docente del futuro y cuál la vía para acceder a las aulas? Las respuestas dependen de una reforma en profundidad de la profesión que el Ministerio de Educación tiene pendiente desde hace años, pero que solo ha reactivado en julio, y además, con la Xunta en contra. El conselleiro de Educación ya anunció que al arrancar el curso trasladará por carta a la ministra del ramo, Milagros Tolón, sus reservas y su «sorpresa».
Así lo indicó este martes Román Rodríguez, quien no dudó en calificar de «despropósito» el planteamiento del Ejecutivo central y lo instó a tener en cuenta el modelo planteado por Galicia, nacido de la mano entre la Xunta y las universidades públicas, que apuesta por una revisión a fondo y no, avisó, por «un nuevo parche».
Una perspectiva integral
«Es necesario seguir apostando por mejorar la carrera profesional docente y hacerlo con una perspectiva integral, desde el acceso, y eso incluye la actualización de los temarios, a la formación inicial y continua y a la carrera docente», reivindicó el conselleiro.
El Gobierno, cuestionó igualmente, les planteó un borrador en una reunión de Directores Generales de Personal, un órgano «no competente» para ese asunto, lo que tachó de «lamentable» y «kafkiano», y les dio quince minutos para analizarlo.
Para Rodríguez, «lo peor» es el fondo porque la propuesta es «poco profesional». «No aborda los puntos principales que deben ir encaminados a mejorar la función docente», insistió, entre ellos los «retos básicos» relacionados con la necesaria «actualización» y las competencias profesionales. En su misiva incluirá el trabajo realizado con las facultades de Educación gallegas para que sirva a la ministra de «referencia» y «reflexión».
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