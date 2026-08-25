La CEG pide acelerar la implantación del 112 transfronterizo entre Galicia y el Norte de Portugal

«No es razonable que un proyecto concebido para mejorar y hacer más rápida la atención ante situaciones de emergencia siga sin estar plenamente operativo». Esta es la premisa bajo la que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha reclamado este martes acelerar la puesta en marcha del 112 transfronterizo entre Galicia y el Norte de Portugal. Lo ha solicitado tanto a las autoridades españolas como portuguesas, apelando a convertirlo en una de las prioridades de la cooperación de la eurorregión.

Este proyecto, recuerdan, «fue planteado como un proyecto piloto entre Galicia y el norte de Portugal, con participación de la Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia y el Instituto Nacional de Emergência MédicaI NEM, para facilitar que las emergencias puedan ser atendidas por los medios disponibles más próximos, con independencia del lado de la frontera en el que se encuentren». De este modo, comparten la posición del presidente de la CCDR Norte, Álvaro Santos, quien definió esta iniciativa como una «prioridad».

Para el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, «la cooperación transfronteriza constituye una necesidad para ganar competitividad y consolidar una estrategia común de crecimiento», por lo que «no puede limitarse a declaraciones de voluntad, sino que debe materializarse en servicios y proyectos comunes que tengan un impacto directo sobre ciudadanos y empresas».

«Galicia y el norte de Portugal comparten una realidad económica y social que exige avanzar en soluciones comunes. El 112 transfronterizo es un ejemplo especialmente claro: cuando se produce una emergencia, la frontera no debería ser un obstáculo para que la persona reciba la respuesta más rápida y eficaz posible», ha aseverado al respecto.

Con todo esto en mente, la CEG considera necesario «dar un nuevo impulso político y operativo al proyecto, establecer un calendario claro para su puesta en funcionamiento y reforzar la coordinación entre las administraciones y organismos responsables a ambos lados de la frontera», de modo que la eurorregión funcione cada vez más como «un espacio integrado» y sin barreras.