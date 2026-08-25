Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Leiraparking» de Praia AméricaCupo sardinaAccidente en As NevesRecursos hídricosAvería Adif Barcelona-VigoAbuelo encuentra hogarFichaje Celta
instagramlinkedin

Gestión de emergencias

La CEG pide acelerar la implantación del 112 transfronterizo entre Galicia y el Norte de Portugal

Recuerdan que la cooperación en la eurorregión constituye una necesidad para ganar competitividad

Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega).

Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). / 112 GALICIA / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S. C.

Santiago

«No es razonable que un proyecto concebido para mejorar y hacer más rápida la atención ante situaciones de emergencia siga sin estar plenamente operativo». Esta es la premisa bajo la que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha reclamado este martes acelerar la puesta en marcha del 112 transfronterizo entre Galicia y el Norte de Portugal. Lo ha solicitado tanto a las autoridades españolas como portuguesas, apelando a convertirlo en una de las prioridades de la cooperación de la eurorregión.

Este proyecto, recuerdan, «fue planteado como un proyecto piloto entre Galicia y el norte de Portugal, con participación de la Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia y el Instituto Nacional de Emergência MédicaI NEM, para facilitar que las emergencias puedan ser atendidas por los medios disponibles más próximos, con independencia del lado de la frontera en el que se encuentren». De este modo, comparten la posición del presidente de la CCDR Norte, Álvaro Santos, quien definió esta iniciativa como una «prioridad».

Para el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, «la cooperación transfronteriza constituye una necesidad para ganar competitividad y consolidar una estrategia común de crecimiento», por lo que «no puede limitarse a declaraciones de voluntad, sino que debe materializarse en servicios y proyectos comunes que tengan un impacto directo sobre ciudadanos y empresas».

«Galicia y el norte de Portugal comparten una realidad económica y social que exige avanzar en soluciones comunes. El 112 transfronterizo es un ejemplo especialmente claro: cuando se produce una emergencia, la frontera no debería ser un obstáculo para que la persona reciba la respuesta más rápida y eficaz posible», ha aseverado al respecto.

Noticias relacionadas y más

Con todo esto en mente, la CEG considera necesario «dar un nuevo impulso político y operativo al proyecto, establecer un calendario claro para su puesta en funcionamiento y reforzar la coordinación entre las administraciones y organismos responsables a ambos lados de la frontera», de modo que la eurorregión funcione cada vez más como «un espacio integrado» y sin barreras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hasta 15.000 euros para que los jóvenes compren o construyan su casa en el rural gallego: requisitos y cómo pedir la ayuda
  2. La Xunta propone construir más embalses 25 años después del último y estudiar aguas subterráneas frente a las sequías
  3. La semana más mortífera del año en Galicia: 779 fallecidos en solo siete días
  4. Los controles de la PAC detectan en Galicia casi la mitad de las irregularidades de bienestar animal de España
  5. Todo lo que se conoce de Fly2Galicia: la trayectoria de su fundador, su sede, la aerolínea rumana y los vínculos con Israel
  6. La universidad pasa factura emocional en Galicia: casi 500 estudiantes piden ayuda psicológica a sus campus en un año
  7. Galicia se fue a dormir entre truenos: más de 2.000 rayos y nuevos avisos por lluvia para este lunes
  8. Madrid multiplica por once la capacidad de almacenamiento de los embalses gallegos de abastecimiento

El PSdeG alerta de que la producción de miel ha caído un 50% y reclama un plan contra la velutina

El PSdeG alerta de que la producción de miel ha caído un 50% y reclama un plan contra la velutina

Galicia ya recicla todo su aceite industrial usado: da una segunda vida a 10.800 toneladas

Galicia ya recicla todo su aceite industrial usado: da una segunda vida a 10.800 toneladas

La CEG pide acelerar la implantación del 112 transfronterizo entre Galicia y el Norte de Portugal

La CEG pide acelerar la implantación del 112 transfronterizo entre Galicia y el Norte de Portugal

La Xunta moviliza 30 millones para contratar 144 plazas y avanzar en el fin de los «macrocentros» para menores

La Xunta moviliza 30 millones para contratar 144 plazas y avanzar en el fin de los «macrocentros» para menores

La vuelta al cole deja cuatro centros públicos menos y otro recorte de aulas concertadas en Galicia

La vuelta al cole deja cuatro centros públicos menos y otro recorte de aulas concertadas en Galicia

La Xunta rechaza ampliar los conciertos de 52 centros privados: casi uno de cada tres está en Vigo

La Xunta rechaza ampliar los conciertos de 52 centros privados: casi uno de cada tres está en Vigo

Por qué ellos mueren más: la mortalidad masculina duplica a la femenina entre los 70 y los 74 años

Por qué ellos mueren más: la mortalidad masculina duplica a la femenina entre los 70 y los 74 años

Cada vez más gallegos tienen un coche electrificado: ya hay casi 100.000 en circulación tras quintuplicarse en cinco años

Cada vez más gallegos tienen un coche electrificado: ya hay casi 100.000 en circulación tras quintuplicarse en cinco años
Tracking Pixel Contents