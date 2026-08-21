El turismo hotelero gallego bate récords de rentabilidad pese a la caída de pernoctaciones

El turismo hotelero gallego pierde algo de fuelle en volumen, pero gana con claridad en rentabilidad. En julio, la tarifa media diaria por habitación ocupada alcanzó en Galicia los 91,30 euros, un 7,7% más que hace un año y el nivel más alto de toda la serie del INE para este mes. El incremento se produce, además, en un contexto en el que los viajeros apenas crecieron un 0,9% y las pernoctaciones descendieron un 0,4%, de modo que los hoteles ingresan más por cada habitación aunque la actividad avance con mucha menos fuerza.

La escalada de precios es sostenida. En julio de 2022 la tarifa media era de 74,13 euros; en 2023 subió a 77,71; en 2024 alcanzó los 80,72; en 2025 se situó en 84,81 y este año supera ya los 91 euros. Frente a 2019, último verano completo antes de la pandemia, cuando la tarifa rondaba los 64 euros, el aumento nominal supera el 42%.

También crece el ingreso medio por habitación disponible —un indicador que combina el precio medio y el nivel de ocupación— que subió en Galicia un 7,1%, hasta 54,88 euros.» el indicador que combina precios y ocupación. El llamado RevPAR llegó en Galicia a 54,88 euros, un 7,1% más que un año antes y también máximo histórico para un mes de julio.

Galicia sube más que España, pero sigue siendo más barata

El encarecimiento gallego supera incluso al conjunto del país. En España, la tarifa media diaria aumentó un 6,8%, hasta los 156,92 euros, frente al 7,7% registrado en Galicia. El ingreso por habitación disponible creció un 6,6% en España, también algo menos que el 7,1% gallego.

Pese a ello, Galicia sigue estando lejos de los destinos con mayores precios. Baleares supera los 213 euros por habitación ocupada, mientras País Vasco, Andalucía, Cataluña o Canarias se sitúan también muy por encima de los registros gallegos. Galicia ocupa aproximadamente la zona media-baja del ranking autonómico por nivel de precios, aunque figura entre las comunidades donde más se encarecen este verano.

Las Rías Baixas superan los 96 euros

En las Rías Baixas, la tarifa media diaria alcanzó los 96,02 euros, un 7,6% más que en julio de 2025. El incremento resulta especialmente significativo porque se produce mientras las pernoctaciones de la zona caen un 2,1%.

El ingreso por habitación disponible también aumenta, aunque a menor ritmo, hasta los 59,41 euros, un 5,2% más. La diferencia entre ambos indicadores refleja que el fuerte aumento de precios compensa solo en parte una ocupación algo más débil.

En los últimos cuatro años, la tarifa media de las Rías Baixas ha pasado de 78,49 euros en 2022 a más de 96 euros ahora, lo que supone un incremento de alrededor del 22%.

Vigo supera por primera vez los 100 euros

El salto es todavía mayor en Vigo. Los hoteles de la ciudad superaron por primera vez la barrera de los 100 euros de tarifa media diaria en un mes de julio, al alcanzar los 100,14 euros, frente a los 91,07 de hace un año. El incremento ronda el 10%.

La evolución desde 2022 es aún más intensa: entonces la tarifa media estaba en 77,60 euros, frente a los más de 100 actuales.

Más llamativo resulta el ingreso por habitación disponible. Vigo pasa de 61,53 a 71,60 euros, lo que supone una subida del 16,4%. La ciudad consigue así incrementar con fuerza la rentabilidad pese a haber recibido un 5% menos de viajeros este julio.

La paradoja resume bien el momento del sector: menos clientes, pero más noches y bastante más ingreso por habitación.

A Coruña lidera entre las grandes ciudades

A Coruña presenta las tarifas más elevadas de las tres principales ciudades gallegas. La media diaria se situó en 113,94 euros, un 14,8% más que un año antes y muy por encima de los 83,69 euros registrados en julio de 2022.

También lidera en ingreso por habitación disponible, con 87,24 euros, un 15,5% más que en julio de 2025.

Su evolución resulta especialmente sólida porque el aumento de la rentabilidad coincide con un crecimiento tanto de viajeros como de pernoctaciones. A Coruña combina así más actividad con tarifas y rendimientos más altos.

Santiago también marca máximos

En Santiago, la tarifa media diaria alcanzó los 105,31 euros, un 4,5% más que hace un año. Aunque el incremento es menor que en Vigo o A Coruña, también supone un nuevo máximo para un mes de julio.

El ingreso por habitación disponible subió hasta los 74,33 euros, un 4,9% más.

Entre las tres principales ciudades, A Coruña registra por tanto la tarifa y la rentabilidad más elevadas; Santiago ocupa la segunda posición y Vigo queda tercera, aunque es esta última la que presenta el mayor crecimiento del ingreso por habitación disponible.

La fotografía de julio deja así una doble realidad para el turismo gallego. Por un lado, el número de viajeros pierde impulso y las pernoctaciones apenas se sostienen. Por otro, los hoteles consiguen vender sus habitaciones a precios récord y elevar sus ingresos con fuerza. El volumen se enfría, pero la rentabilidad, al menos de momento, sigue creciendo.