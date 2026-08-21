Madrid multiplica por once la capacidad de almacenamiento de los embalses gallegos de abastecimiento

La Xunta no cierra la puerta a que, «si existe una necesidad de abastecimiento acreditada y resulta técnica, ambiental, económica y socialmente viable, pueda estudiarse en el futuro la ampliación de algún embalse existente o, de manera puntual, una nueva infraestructura de regulación».

Un nuevo embalse es lo que lleva quince años reclamando Vigo. Su regidor, Abel Caballero, volvía a insistir en julio, con la situación de prealerta por Eiras, en reclamar una segunda presa al entender que la actual infraestructura es «muy pequeña» para abastecer a los concellos que dependen de ella.

En general, pequeño es un adjetivo aplicable a los embalses gallegos enfocados al abastecimiento, fruto de ubicarse en un territorio caracterizado por abundantes precipitaciones que garantizaban el recambio y en cuencas de ríos cortos.

En la demarcación de competencia autonómica, Galicia-Costa, Medio Ambiente informa de nueve reservorios destinados al abastecimiento, con una capacidad total de 63,85 hm³, mientras que en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil aparecería un embalse extra con uso combinado de regadío, el de Vilasouto (Lugo), con 20,52 hm³ teóricos.

Comparación autonómica

En total, esos 84,37 hm³ potenciales son once veces menos que los 943 con los que cuenta Madrid a través del Canal de Isabel II, pese a que la población madrileña es 2,6 veces la gallega. Los gestionados por la Agència Catalana de l´Aigua en el Ter-Llobregat rozan los 390 hm³: Cataluña tiene el triple de habitantes que Galicia, pero esa capacidad de almacenamiento casi quintuplica a la gallega.

El liderazgo en capacidad de embalsamiento lo ostenta Extremadura, con La Serena, con 3.219 hm³, a la cabeza. En ese embalse cabrían casi cinco veces todos los de Galicia-Costa, incluidos los de uso hidroeléctrico e industrial (mucho más grandes que sus hermanos para abastecimiento), que suman otros 620,63 hm³. La ley gallega permite usar recursos asociados a esas explotaciones como «reservas estratégicas» en «situaciones de escasez».

En sequía, las presas de abastecimiento gallegas no aprovechan su almacenamiento teórico. Según el último boletín, del día 17, los nueve embalses de Galicia-Costa almacenan 42,67 hm³ y se hallan al 66,83% de su capacidad, 11 puntos porcentuales menos que hace un año. El de Vilasouto está al 41,9%.