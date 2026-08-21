Incendios y sequía en Galicia, en directo | Evolución de la sequía, incendios forestales y olas de calor en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por tres frentes de riesgo: la sequía, las olas de calor y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás, Xermade o O Riós han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

Aunque Galicia parece resistir por ahora a los fuegos el caballo de batalla está en otro punto: la sequía. Además los episodio de calor extremo dejan registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó el pasado viernes 3 de julio los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en el citado mes desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Carmen Villar Estado del embalse de Zamáns al 49,9% de su capacidad. PRESA / Jose Lores / FDV Madrid multiplica por once la capacidad de almacenamiento de los embalses gallegos de abastecimiento La Xunta no cierra la puerta a que, «si existe una necesidad de abastecimiento acreditada y resulta técnica, ambiental, económica y socialmente viable, pueda estudiarse en el futuro la ampliación de algún embalse existente o, de manera puntual, una nueva infraestructura de regulación». Un nuevo embalse es lo que lleva quince años reclamando Vigo. Su regidor, Abel Caballero, volvía a insistir en julio, con la situación de prealerta por Eiras, en reclamar una segunda presa al entender que la actual infraestructura es «muy pequeña» para abastecer a los concellos que dependen de ella. Lee la noticia completa aquí

David Alján Un camarero limpia una mesa en el centro histórico de Ourense con el cielo encapotado. / Brevebretema / FDV Trabajadores y hostelería de Ourense agradecen la bajada de temperaturas tras días de intenso calor «El que venga al norte en la segunda quincena de agosto va a tener una experiencia plus», afirmaba a estas horas un conocido influencer asturiano. Y es que, más allá de bromas, la tónica de las temperaturas que se marca ya desde este jueves poco o nada va a tener que ver con lo que se lleva aguantando en lo que va de agosto. Así es, por lo menos, en Ourense, donde, después de varias jornadas de ola de calor que dejaron en el termómetro máximas incluso a nivel estatal, ha amanecido esta última jornada con el cielo encapotado, varios episodios de lluvia ligera y una considerable bajada de temperaturas que se ha agradecido en todos los rincones de la provincia termal. Tanto es así que la ciudad de As Burgas ha pasado, en tan solo dos días, de alcanzar los 42,5 grados en su hora pico a no llegar ni a los 25 en toda la jornada del jueves. De hecho, la temperatura máxima del día —23,4 grados— llegó a las 00.12 horas, es decir, aún con los resquicios de calor del día anterior. Lee la información completa aquí

Lucila González La provincia de Ourense respira mejor tras las precipitaciones que dispersan el humo de los incendios Las lluvias han empezado a hacer efecto en Ourense. Además de disminuir la temperatura, dejando la máxima provincial en el concello de Verín con 27,5 grados, también ha mejorado la calidad del aire. Después de varios días marcados por el humo procedente de los incendios de Ponteareas y del norte de Portugal, la atmósfera de la provincia comenzó a renovarse este jueves y los niveles de partículas en suspensión descendieron de forma notable. La mejoría ya se refleja en dos de las tres estaciones de control de MeteoGalicia, que han dejado atrás el nivel de «mala» calidad del aire, aunque todavía ninguna alcanza el nivel de «buena» o «muy buena». La estación de Gómez Franqueira, la más próxima a la ciudad de Ourense, registraba este jueves una concentración de 28 microgramos de partículas gruesas (PM10) por metro cúbico, lo que situaba el indicador en un nivel favorable, tras una jornada bajo el color rojo, indicador de mala calidad. También mejora la estación de Laza-As Eiras, situada en un entorno natural de montaña y a más de 700 metros de altitud, donde la concentración se sitúa en 21 microgramos por metro cúbico. Lee aquí la información completa

Aitor Pombo Peregrinos, este jueves su paso por el puente de O Burgo durante las lluvias de la mañana. / RAFA VAZQUEZ Situación «límite» por la sequía, pero con el abastecimiento garantizado en Pontevedra Pontevedra atraviesa una situación «límite» por la falta de lluvias, aunque en la mañana de este jueves se produjeran unas leves precipitaciones, pero mantiene garantizado el abastecimiento de agua tanto a la ciudad como a los municipios de la ría que dependen de su sistema. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, insistió este jueves en lanzar un mensaje de tranquilidad y descartó, por ahora, la necesidad de adoptar «medidas drásticas», aunque apeló a mantener un consumo responsable. «Tenemos un sistema muy robusto que siempre garantizó el abastecimiento», señaló el regidor. Una de las principales reservas continúa siendo el Pontillón do Castro, que todavía no ha sido necesario utilizar y permanece cerca del 80 % de su capacidad. Lee la información completa aquí

Ángel Graña Reunión del alcalde de Lalín para abordar la sequía en el concello. / FdV Lalín recupera de forma progresiva el suministro de agua y completa la reactivación en el rural Lalín recupera de forma progresiva el suministro de agua potable tras los cortes sufridos en las últimas horas, alcanzando el núcleo urbano el 75% de la presión habitual desde las 8.00 horas de este jueves. La empresa concesionaria, Aquadeza, prevé restablecer por completo el servicio en la zona rural esta noche, según ha informado el alcalde del municipio, José Crespo. El gobierno local ha exigido explicaciones por escrito a la concesionaria y ha solicitado una auditoría técnica a la Xunta ante la gravedad de la situación. Lee la noticia completa aquí.

Controlado el incendio de Ponteareas, que arrasa 70 hectáreas, y extinguido un conato en otra parroquia El incendio forestal declarado el martes en Ponteareas (Pontevedra) está controlado desde las 20.49 horas de la tarde del miércoles y ha calcinado hasta ahora 70 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, que la pasada tarde registró un segundo fuego en otra parroquia del mismo municipio, extinguido pocas horas después de originarse. También quedó extinguido durante la madrugada del jueves el incendio originado en la parroquia lucense de Bóveda tras quemar 3 hectáreas, que no obstante provocó una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. El incendio de mayor tamaño de Ponteareas se inició a las 17.30 horas del martes en la parroquia de Nogueira. A la mañana siguiente, poco después de las 09.30, la Xunta ya lo dio por estabilizado. Entonces, Medio Rural estimaba la superficie en 60 hectáreas, una cifra que en la última actualización asciende a 10 más. Además de dar por controlado este, ha informado de que a las 21.00 quedó extinguido un conato de incendio registrado esa misma tarde en la parroquia de Pías. Este fuego se inició a las 14.08 horas del propio día y calcinó un total de 0,6 hectáreas, de las que 0,5 corresponden a monte raso y 0,1 a monte arbolado. Para su extinción se ha movilizado a seis técnicos, 25 agentes, 37 brigadas, 29 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones. Entre los medios desplegados también han participado medios estatales, concretamente dos brigadas --BRIF Laza y BRIF Tabuyo-- y cuatro helicópteros.

Extinguido un incendio en la parroquia lucense de Bóveda El incendio originado en la parroquia de Bóveda, cerca de la ciudad de Lugo, durante la tarde del miércoles quedó extinguido a las 00.38 horas de la madrugada del jueves. En concreto, se inició a las 16.54 horas. El humo era visible desde diferentes puntos de la ciudad y causó alarma entre los ciudadanos por su proximidad. En las tareas de extinción participaron cinco agentes, 10 brigadas, seis motobombas, una pala, un helicóptero y dos aviones.

Vuelve la lluvia a Vigo tras la ola de calor. / José Lores La lluvia regresa a Galicia y frena el calor extremo de los últimos días La lluvia ha vuelto. Después de días marcados por el calor intenso, el cielo despejado y temperaturas que llegaron a superar los 40 grados en el interior, Galicia ha amanecido este jueves con un escenario casi opuesto: nubes, ambiente mucho más fresco y precipitaciones en distintos puntos de la comunidad. El cambio ya se ha dejado sentir desde primera hora, especialmente en el norte. Según los datos acumulados de la red de estaciones de MeteoGalicia, Guitiriz-Mirador, en el municipio de Vilalba, era el punto más lluvioso de Galicia a media mañana con 8,5 litros por metro cuadrado. Le seguían Pedro Murias, en Ribadeo, con 7,6; Sambreixo, en Guitiriz, con 7; Vilamor, en Mondoñedo, con 5,6; y Corno do Boi, en Friol, con 5,4 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones no se han limitado a Lugo. La lluvia también ha hecho acto de presencia este jueves en Vigo, dentro de un giro meteorológico que ha devuelto a buena parte de Galicia una estampa mucho más atlántica en pleno agosto. Toda la información, aquí

Paula Pérez GRES, VILA DE CRUCES. BAJO CAUDAL RIO ULLA A SU PASO POR LAS INSUAS ILLAS DE GRES SEQUIA LLUVIAS VERANO / BERNABE/JAVIER LALIN / FDV Los ríos gallegos se secan: el 80 por ciento de las estaciones registra un caudal por debajo de sus valores normales Galicia es el país de los mil ríos, pero la mayoría de ellos ahora se están secando. Casi ocho de cada diez estaciones de aforo instaladas en los cauces fluviales registran niveles por debajo de los valores normales. Y el 19 por ciento sufre una sequía extrema. Esto se explica por la falta de precipitaciones —desde mayo apenas ha llovido— pero también por las elevadas temperaturas que están provocando que el agua se esté evaporando rápidamente. Los datos los ha recopilado el investigador de la Misión Biológica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC) Dominic Royé, que ha desarrollado un mapa interactivo cruzando la información de las redes de estaciones de aforo con Copernicus —el programa europeo de observación y monitorización de la Tierra—. Se mide el caudal medio diario y se compara con la media histórica en esa misma estación y ese mismo día. Según el grado de variación, clasifica los ríos en función de la gravedad de la sequía que sufren. Lee la información completa aquí